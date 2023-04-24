Samsunspor, şampiyonluğu coşkuyla kutladı

Ersin DEMİR Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA) Yılport Samsunspor, 11 yıl aradan sonra Süper Lige çıkmanın mutluluğunu doyasıya yaşadı. 4-1 kazanılan Keçiörengücü maçı sonrası Başkan Yüksel Yıldırım ve futbolcular üstü açık otobüsle şehir turu attı. Taraftarlar meşaleler yakarak şampiyonluğu kutladı.
Spor Toto 1'inci Lig'in 34'üncü haftasında Ankara Keçiörengücü'nü sahasında 4-1 yenen Yılport Samsunspor, ligin bitimine 4 hafta kala ilan ettiği şampiyonluğunu şehirde büyük bir coşkuyla kutladı. Karşılaşmanın ardından futbolcular ve yönetim, üstü açık otobüsle şehir turu attı. Taraftarlar da uzun araç konvoylarıyla tura eşlik etti. Meşaleler yakarak takımın şampiyonluğunu kutlayan taraftarlar, sevinç gösterilerinde bulundu.
Bayraklarla, marşlarla atılan şehir turunun ardından Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan binlerce taraftar, futbolcularla birlikte büyük sevinç yaşadı. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Şehir turundan detaylar
Futbolculardan detaylar
Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalardan detaylar
Genel DetaylarDHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ
2023-04-24 00:00:00
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