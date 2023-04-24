Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında hayatını kaybetti

Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un Tekkeköy ilçesinde evde, elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında dumandan zehirlenen Yüksel Aras (84), hayatını kaybetti.
Tekkeköy ilçesi Yavuzlar Mahallesi İstiklal Caddesi´nde 2 katlı binanın ilk katında oturan Yüksel Aras, eşi Havva Aras alışveriş için dışarıda olduğu sırada üşüdüğü için elektrikli ısıtıcıyı açtı. Bir süre sonra elektrik aksamından kaynaklı kısa devre yapan ısıtıcı alev aldı. Bu sırada alışverişten dönen eşi Hava Aras, yangını fark edip, 112 Acil Çağır Merkezi´ni arayıp, haber verdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Alevler arasında kalan Yüksel Aras'ın cansız bedeni bulundu. Aras´ın dumandan zehirlenip öldüğü belirlendi. Babasının ölüm haberini alıp, gözyaşlarına boğulan Ahmet Aras´ı ekipler sakinleştirmeye çalıştı.
Yüksel Aras´ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL
2023-04-24 16:11:38
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