Bakan Muş: Samsun Şehir Hastanesi 2024 yılı Mart ayında açılacak



Ersin DEMİR/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da yapımı devam eden Şehir Hastanesi'nin inşaatında incelemelerde bulunan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2024 yılı Mart ayında faaliyete geçeceğini açıkladı.

Ticaret Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Mehmet Muş, Samsun'da yapımı devam eden Şehir Hastanesi'nin inşaatını inceledi. Yapımı devam eden hastane inşaatı hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Muş yaptığı açıklamada, inşaatın betonarmesinin yüzde 97 oranında tamamlandığını söyledi.

Samsun Şehir Hastanesi'nin önemli bir ihtiyacı karşılayacağını söyleyen Bakan Muş, "Nasip olursa 11 Kasım'da projenin tamamlanması öngörülüyor. 2024 yılı mart ayında da hastanenin bütün tefrişatının tamamlanarak hizmet vermeye başlayacağını Sağlık İl Müdürlüğümüz planlıyor. Burası bütçe kaynakları ile yapılan bir hastane. Samsun'da da önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Hem ameliyathane sayısını artırıyoruz hem yoğun bakım ünitelerini, normal yatakları hem de acil servisini. Bir de hastanenin bağlantı yolunun yapılması gerekiyor. Onunla ilgili çalışmalar da son aşamaya geldi. Gerekli bütçe ve ödenekler ayrıldıktan sonra ihalesi yapılıp yol çalışması da başlayacak ve şanlı bir şekilde 2024 yılı bahar itibariyle burası hizmet vermeye başlayacak" dedi.

Bakan Muş daha sonra beraberindekilerle birlikte Şehir Hastanesi inşaatında yapılan örnek odada incelemelerde bulundu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Samsun Ersin DEMİR

2023-04-25 17:22:47



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