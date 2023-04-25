Camiden hırsızlık şüphelisi tutuklandı, gazetecilere gülerek el salladı

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Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un Atakum ilçesinde bir caminin yardım kumbarasından para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan Buse Çetinkaya ile Gökhan Evin tutuklandı. Çetinkaya, adliyeden çıkarıldığı sırada gazetecilere gülerek el salladı.

Olay, Samsun´un Atakum ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan Evin ve Buse Çetinkaya, Türkiş Camisi´ndeki yardım kumbarasından kullandıkları aparatla para çaldı. Cami görevlileri durumu fark ederek polise ihbarda bulundu. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Gökhan Evin ve Buse Çetinkaya yakalanarak gözaltına alındı.

Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Buse Çetinkaya, adliyeden çıkarıldığı sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere gülerek el salladı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-04-25 17:59:57



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