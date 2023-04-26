Hayati Yazıcı: Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu gayet iyi



Murat SANDIKÇI/ SAMSUN, (DHA) AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Samsun Büyükşehir Belediyesi´ni ziyaret etti. Yazıcı, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın durumu ile ilgili soruya, "Sağlık durumu gayet iyi. Normalde her insanın geçirebileceği bir durum. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız bugün dinleniyor, doktorlarının da tavsiyesi üzerine. Yoksa bıraksanız durmaz. Cumhurbaşkanımız bu tür şeyleri çok fazla önemsemez. Gelip geçici ufak tefek engellemeler, diye kabul eder. Yürüyüşünü sürdürür. Yarından itibaren belirlenmiş programlarına devam edecek" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir´i ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, gerçekleştirilen çalışmalar ve yapılması planlanan projelerle ilgili bilgi aldı. Ziyarette AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Metin Köksal, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları da hazır bulundu.

`SAMSUN´DA MUAZZAM BİR DÖNÜŞÜM VAR´

Ziyarette konuşan Hayati Yazıcı, "Samsun´da kırsal mahallelerde su ve yol sorununun çözüme kavuştuğunu öğrendim. Bu çok büyük bir hizmet. Bunu nasıl başardınız, diye sormadan edemedim. Burada çok güzel bir çalışma var. Büyükşehir Belediyesi´nin 4 yılda yaptığı çalışmalar takdire şayan. Samsun´da muazzam bir değişim ve dönüşüm var. Bu dönüşüm başkalaşma yönünde değil. Tarihi kimliğine daha uygun daha özgün. Kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledik. Tarihi doku gün yüzüne çıkarılmış. Yerel mimari örneklerini gördük. Çalışmaları çok beğendim. Bu bana mutluluk verdi" diye konuştu.

`YÜZYILIN SEÇİMİ OLACAK´

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28´inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri´ne sayılı gün kaldığını hatırlatan Yazıcı, "Millet görüyor kim iş yapar. Sıkıntıları aşacak kadroların Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki kadrolar olduğunu görüyor. 14 Mayıs Türkiye´nin en önemli, yüzyılının seçimi olacak" dedi.

'CUMHURBAŞKANI GAYET İYİ'

Gazetecilerin sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın sağlık durumuyla ilgili de bilgi veren Yazıcı, "Sağlık durumu gayet iyi. Normalde her insanın geçirebileceği bir durum. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız bugün dinleniyor, doktorlarının da tavsiyesi üzerine. Yoksa bıraksanız durmaz. Cumhurbaşkanımız bu tür şeyleri çok fazla önemsemez. Gelip geçici ufak tefek engellemeler, diye kabul eder. Yürüyüşünü sürdürür. Yarından itibaren belirlenmiş programlarına devam edecek" dedi.

Ziyaret sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Yazıcı´ya kenevirden yapılmış çeşitli hediyeler takdim etti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Samsun Murat SANDIKÇI

2023-04-26 15:54:48



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