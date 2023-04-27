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Engelli oğlunun hayatını kaleme aldı: Aşk Olsun Hayat, Değdi mi?

DHA

Engelli oğlunun hayatını kaleme aldı: Aşk Olsun Hayat, Değdi mi?


Melih İlhan GÜN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da bedensel engelli Vahit Sonay Yazgan´ın (50) mücadele dolu hayat hikayesini, annesi Bedriye Yazgan (72) `Aşk Olsun Hayat, Değdi mi?´ adlı bir kitapta topladı. Bedriye Yazgan, "24 yaşımda oğlumu dünyaya getirdiğimde 4,5 kiloydu. 1 aylıkken büyük bir ateşli havale geçirerek menenjit oldu. Yüzde yüz bedensel engelli olarak hayatına devam ediyor. Onun ve benim yaşam öykülerimizi, çocukluktan bu zamana kadar geçirdiğimiz evreleri oğlumla beraber bu kitaba aktardık. En büyük amacım bu kitabın insanlara ışık olması" dedi.
Samsun´da, sınıf öğretmenliğinden emekli olan ve özel bir rehabilitasyon merkezinde öğretmenlik yapmaya devam eden Bedriye Yazgan, yüzde yüz engelli oğlu Vahit Sonay Yazgan ile yaşadığı anıları, sevinçleri, sıkıntıları kaleme aldı. Bedriye Yazgan, oğlunun bir aylıkken yüksek ateşli havale geçirdiğini ve bunun sonucunda da engelli olarak hayatına devam ettiğini söyledi. Eşinin de uzun bir süre önce vefat ettiğini ve oğlu ile verdiği mücadeleyi tek başına sürdürdüğünü belirten Bedriye Yazgan, "Ona ilkokul çağında okuma yazma öğrettim. Onun da benim de hayatımız değişti. Zamanını sol elinin tek parmağı ile bilgisayarda yazı yazarak geçirmeye başladı. Bu da onun hayata bağlanıp, ilerlemesi için güzel bir araç oldu. Günlük tutuyordu, o günlüklerini kitap haline çevirdi. İlk kitabı `Galatasaray ve Aşkı´, ikinci kitabı `İçimdeki Acı´, üçüncü kitabı `O Ben Değilim Anne´, dördüncü kitabı ise `Ne Var Ne Yok´ oldu. 4 kitap yazdı. Benim sınıf öğretmeni olmam büyük avantaj sağladı. Çocuklara nasıl yaklaşılacağını mesleğim icabı bildiğimden oğlumu iyi bir şekilde eğitebildiğimi düşünüyorum. 72 yaşında olmama rağmen aynı zamanda özel bir rehabilitasyon merkezinde matematik ve Türkçe öğretmenliği yapıyorum" dedi.
`BU KİTAPTAN DİZİ VEYA FİLM YAPILMASI EN BÜYÜK HAYALİM´
Oğlu ile birlikte yaşadığı acıyı, sevinci, üzüntüyü ve mutluluğu da `Aşk Olsun Hayat, Değdi mi?´ adlı kitabında topladığını söyleyen Bedriye Yazgan, "Onun ve benim yaşam öykülerimizi, çocukluktan bu zamana kadar geçirdiğimiz evreleri, sıkıntıları, karşılaştığımız güçlükleri, sevinçleri oğlumla beraber bu kitaba aktardık. O da bana bu kitabı yazmam da çok yardımcı oldu. Benim hayatımın çocukluktan, gençliğe, gençlikten evliliğe ve evlilikten Vahit´in doğumuna kadar olan döneme bu kitapta yer verdim. Vahit´in doğumu ile başlayan serüvenimizi de bu kitaba aktardık. Fakat bu kitap hala devam ediyor ve biz bu hayatı birlikte yaşayama devam ettiğimiz sürece devam edecek. Vahit´in yazdığı 4 kitabı ve benim yazdığım bu kitabı bankadan kredi çekip, kendi imkanlarımız ile yayımladık. Herhangi bir sponsor veya bir yayınevi ile ortak yazdığımız bir kitap kesinlikle değil. Benim en büyük amacım bu kitabın insanlara ışık olması, rol model olmasıdır. Bu kitapta insanların cesaret edemeyeceği, konuşmaktan çekineceği kendi özel hayatımdan bahsettim. Oğlum ile yaşayıp, kitapta bahsettiğimiz bu zorlu hayatın `Gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır´ denilip bir diziye veya bir filme çevrilmesi en büyük hayalim" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Melih İlhan GÜN
2023-04-27 11:02:40

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