Samsun'da otomobil, şarampole devrildi; 1 ölü, 1 yaralı

Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde takla atıp, şarampole devrilen otomobildeki PTT memuru Yasin Bedir (40) hayatını kaybetti, çalışma arkadaşı sürücü Salih Kuru (35) ise ağır yaralandı.
Çırakman Mahallesi'nde Salih Kuru'nun kontrolünü yitirdiği 60 ADV 018 plakalı otomobil, takla atıp, şarampole devrildi. Kazada Yasin Bedir hayatını kaybetti, sürücü Kuru ağır yaralandı. Salih Kuru, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bedir ile Kuru'nun PTT memuru oldukları, kazanın mesai saati dışında yaşandığı öğrenildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL
2023-04-27 11:15:52
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