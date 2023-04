Bakan Muş: Partimizin gücü teşkilatlarından geliyor

Emre ŞAHİNOL/BAFRA (SAMSUN, (DHA)-SAMSUN'un Bafra ilçesinde konuşan Ticaret Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Mehmet Muş, "Partimizin gücü teşkilatlarından geliyor. Teşkilatın gücü, gayreti ve emeği ile sandıktan çıkaracağımız oy, bizi ve Cumhurbaşkanımızı güçlü kılacaktır" dedi.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri için Samsun'un Bafra İlçesi'nde bir dizi programa katılan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, öğretmenievinde partililere yaptığı konuşmada, seçimler için daha çok gayret göstermelerini istedi. Bakan Muş, "Allah gayretleri zayi etmez. Bizim görevimiz, gücümüzün yettiğince, elimizden geldiğince ama en fazlasını yapıp; gayret bizden, takdir Allah´tan diyeceğiz" diye konuştu.

TEŞKİLATIMIZIN HER BİREYİ KIYMETLİ

Partililere birlik ve beraberlik vurgusu yapan Ticaret Bakanı Muş, "Belediye, teşkilat ve adaylar olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz ki, neticesi de güzel olsun. Uğraştığımız işler, gösterdiğimiz gayret, yapmak istediklerimiz partimizin gelecek hedeflerindendir. AK Parti'nin bir özelliği vardır. Aldığı oy oranının üzerine koyarak gelmiştir. Teşkilatımızın her bireyi bizim için kıymetli, her bir arkadaşımız bizim için önemli. Şu an aktif bir görevi vardır ya da yoktur. Bu bir bayrak yarışı. Bizim şu an oturduğumuz masada, geçmiş dönem ilçe başkanlarımız da var. Dolayısıyla bir noktadan sonra o bayrağı devredecek bir başkası alacaktır. Şu an yapacağımız iş ise, görev yapmış tüm teşkilat mensuplarımızı çalışmalarımızın içine dahil etmektir. Her bir arkadaşımızı seçimlerde arayacağız. Teşkilatçılık, birlik ve beraberlik bunu gerektirir. Bafra´da iyi oy alıyoruz. Fakat daha iyisini almak zorundayız. İyinin limiti yok. Bundan daha iyisini alırsanız üzerine koyduğunuz daha iyisi olur. Onun için her bir arkadaşımızdan çalışmalarını, şu son iki hafta içerisinde emeklerini, gayretlerini artırarak sahaya yansıtmalarını bekliyorum" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un programına, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı ile teşkilat mensupları katıldı. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Samsun / Bafra Emre ŞAHİNOL

2023-04-27 13:42:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.