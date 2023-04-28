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Doç. Dr. Atay: Kariyer Kapısı Sistemi'ne 21 bin 500 kişi kayıt oldu

DHA

Doç. Dr. Atay: Kariyer Kapısı Sistemi'ne 21 bin 500 kişi kayıt oldu


Ersin DEMİR/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nda (OKAF) konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, "Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından kurulan Kariyer Kapısı Sistemi'ne şu ana kadar 21 bin 500 kişi kayıt yaptırmış. Sistem içerisinde şu anda yüzlerce açık iş ilanı var. Burası, mezun olduğunuzda ya da mezun olmadan önce sizin kamu ya da özel sektörde iş bulmanıza yardımcı olan bir sistemdir" dedi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin organize ettiği ve Amasya, Bartın, Çankırı, Çorum, Samsun, Tokat, Ordu ve Sinop üniversitelerinin paydaş olarak yer aldığı OKAF 23, Samsun'da başladı. Bugün ve yarın kamu kurumlar ve özel sektör ile öğrencileri bir araya getirecek olan kariyer fuarına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay'ın yanı sıra, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, kurum müdürleri, işverenler ve öğrenciler katıldı.
'SİSTEMDE YÜZLERCE AÇIK İŞ İLANI VAR'
Bu yıl ikincisi düzenlenen ve iki gün sürecek fuarda konuşan Doç. Dr. Salim Atay, yurt dışından öğrenci ve gençlerin de yoğun bir şekilde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından kurulan Kariyer Kapısı Sistemi'ne kayıt yaptırdığını söyledi. Doç. Dr. Salim Atay, "2018 yılından Cumhurbaşkanlığı tarafından kurulan 4 ofisten bir tanesi de Kariyer Ofisi'dir. Cumhurbaşkanlığı'nda insanın öne çıktığı ilk ofis oldu. 2019 yılında da kariyer fuarlarına başladık. Merkezin dışında yer alan üniversitelerimizin yer aldığı şehirlerde bu fuarlarımızı yaptık. Buralardaki gençlerin ayaklarına kamuyu ve özel sektörü götürdük. Merkezde her türlü imkanın olduğu şehirlere değil, merkezin dışındaki şehirlerde bunu yaptık. Buraya gelirken 21 bin 500 kişi sistemimize kayıt yapmış. Bu kayıtları yetenek ofisine yaptınız. Sistem içerisinde 10 bine yakın şirket var. 365 gün hizmet sunuyorlar. 1 milyon 400 bine yakın da öğrenci var ve gönüllü kaydoldular. Sistem içerisinde şu anda yüzlerce açık iş ilanı var. Burası, mezun olduğunuzda ya da mezun olmadan önce sizin kamu ya da özel sektörde iş bulmanıza yardımcı olan bir sistemdir. Bu tamamen devletin öğrenciye, mezuna ve işverene bir hizmetidir. Kariyer kapısına şu anda 100'den fazla ülkeden genç kaydolmuş. Yani Oxford'da okuyan Türk öğrenci de sisteme kaydoluyor. Harvard'ta okuyan genç de sisteme kaydoluyor. Türkiye'de üniversite sayısı 207 ancak 100'den fazla ülkeden 2 bin 300 civarında üniversite sisteme kaydolmuş durumda. ABD'den Çin'e, Pakistan'dan Güney Afrika'ya kadar gençler, bizim sistemimizde işverenlerle buluşuyor" diye konuştu.
'HER BİRİNİZİ YETENEK OLARAK GÖRÜYORUZ'
Kamu ve özel olmak üzere tüm üniversitelerde kariyer ofisi bulunduğunu belirten Doç. Dr. Atay, "Kariyer planlama dersi üniversitelerin birinci sınıflarında yer alıyor. 2020 yılında kurduğumuz ulusal staj programımıza 16 bin kişi başvurdu. 5 bini Covid döneminde stajını tamamlayabildi. İkinci başvuruların sayısı ise 135 bine çıktı. Üçüncü yıl 289 bin başvuru aldık ve bu yıl ise 407 bin başvuru oldu. Sistemde yalnızca akademik, sosyal, sportif ve sanatsal becerilerinizin dışında başka bir bilginiz görünmüyor. Artık kapı kapı CV ile dolaşmıyorsunuz. Sistem üzerinden işverenler size bir teklifle ulaşıyor ve siz istediğiniz teklifi kabul edebiliyorsunuz. OMÜ'den ulusal staj programına başvuran öğrenci sayısı şu an 6 bin 721´inci sistem açılalı 2 hafta olmasına rağmen 1225 öğrenciye de teklif gitmiş. Bu yıl üniversitenizden staj teklifi almayan hiç kimse kalmayacak. Bu yıl 150 bin öğrencimize kamuda staj vereceğiz. 150 bin de özel sektörden bekliyoruz. Biz devlet olarak sizin her birinizi yetenek olarak görüyoruz. Devletin her bir genci, devletin tüm imkanlarından eşit şekilde faydalanmalıdır. Çünkü yetenek her yerdedir" ifadelerini kullandı.
OKAF´ın açılış programında konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ise "OKAF, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin organize ettiği, Amasya, Bartın, Çankırı, Çorum, Samsun, Tokat, Ordu ve Sinop üniversitelerinin paydaş üniversite olarak yer aldığı ve bölgede ikinci defa yapılan bir etkinliktir. Bu fuarda, farklı iş alanlarında, zaman ve emekle elde edilen birikimin, başarı ve uzmanlıkların görünür olması, birtakım etkinliklerle paylaşılması, yani kariyer imkanlarının görünür olması hedeflenmektedir" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Ersin DEMİR
2023-04-28 14:40:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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