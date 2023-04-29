Türkiye ile Azerbaycan arasındaki 'Tercihli Ticaret Anlaşması'nın kapsamını genişleten protokol imzalandı



Ersin DEMİRMelih İlhan GÜN/ SAMSUN, (DHA)TÜRKİYE ile Azerbaycan arasında 'Tercihli Ticaret Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesi için protokol imzalandı. Azerbaycan adına Ekonomi bakanı Mikayil Cabbarov'un imzaladığı protokolün töreninde konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Protokolün oluşturacağı ilave ticaret hacminin, Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 15 milyar dolar ticaret hacmine ulaşma hedefi yolunda önemli bir adımdır" dedi.

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov'u Samsun'da ağırlayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, iki ülke arasında yapılan TürkiyeAzerbaycan Tercihli Ticaret Anlaşması'na imza attı. Samsun Gazi Müzesi'nde gerçekleşen imza töreninde konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Protokol ile birlikte halihazırda Tercihli Ticaret Anlaşması'nda bulunan ülkelere, ek olarak bazı tarım ve sanayi ürünlerinde karşılıklı pazar açılımını sağlayacağız. Böylelikle iki ülke arasında tercihli ticaret kapsamındaki ürünlere yaratılan ticaret hacmini 150 milyon dolara kadar ulaştırmış olacağız" diye konuştu.

'İŞ DÜNYAMIZA İLAVE ALAN SAĞLIYORUZ'

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkinin dostluktan öte bir anlam taşıdığını söyleyen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Kardeşliğimiz her cephede kendisini göstermektedir. Hem uluslararası alanda hem de ikili ilişkilerde ortak hedefler doğrultusunda beraber çalışıyor mücadele ediyoruz. Ekonomik ilişkilerimizde de sahip olduğumuz siyasi ilişkilere ve kardeşlik temeline uygun bir zemini hazırlamak üzere uzun zamandır çalışıyoruz. Bugün bu zemini inşa etmek için bir adım daha atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın bakanın ziyareti vesilesiyle Türkiye-Azerbaycan Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamının genişlemesine dönük protokolü bugün imzalamış olmaktan memnuniyet duyuyor, protokolün ülkemiz ve iş dünyalarımız açısından hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu protokol ile ekonomik ilişkilerimizde ileri doğru yeni bir adım daha atarak iş dünyamıza ilave bir alan daha sağlamış oluyoruz. Protokol ile birlikte halihazırda Tercihli Ticaret Anlaşması'nda bulunan ülkelere ek olarak bazı tarım ve sanayi ürünlerinde karşılıklı pazar açılımını sağlayacağız. Böylelikle iki ülke arasında tercihli ticaret kapsamındaki ürünlere yaratılan ticaret hacmini 150 milyon dolara kadar ulaştırmış olacağız" diye konuştu.

'SAMSUN TİCARETİN ÖNCÜ ŞEHİRLERİNDEN OLACAK'

Türkiye Azerbaycan Tercihli Ticaret Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesine dair protokolün Samsun'da imzalanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Ticaret Bakanı Muş, "Protokolün oluşturacağı ilave ticaret hacminin cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 15 milyar dolar ticaret hacmine ulaşma hedefi yolunda önemli bir adım olduğunu ifade etmek isterim. Samsun milli mücadele ve ulusal ekonomimizin inşası sürecinde birçok alanda milat olmuş bir şehirdir. Ticaretimize yeni bir milat getiren bu anlaşmanın Samsun'da imzalanmasını ayrıca çok değerli buluyorum. İlimizin sahip olduğu üretim ve lojistik kabiliyetleriyle Azerbaycan ile ticaretimizde bir üs olacağını, Azerbaycanlı kardeşlerimiz için de ülkemizde bir yatırım merkezi haline geleceğini düşünüyorum. Bu fırsatları ele almak üzere sayın mevkidaşım Cabbarov ile birlikte Samsunlu iş insanlarımız ile bir araya geleceğiz. Samsun'u sayısız ticaretin öncü şehirlerinden biri yapacağımız bu yolda bu meşaleyi Samsun'da yakmış olmaktan ayrıca memnuniyet duyuyorum. Sayın bakana ve ekibine destek ve işbirliği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

CABBAROV'DAN SAMSUNSPOR'A TEBRİK

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov ise, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte İstanbul'da TEKNOFEST'in açılışında bir araya geldiklerini söyledi. Bu anlaşmanın Samsun'da yapılmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Cabbarov, "Türkiye ve Azerbaycan arasında ticaret iş birliği bütün alanlarda vardır. Enerji, tarım, sanayi bölgeleri alanlarında iş birliği yapılmaktadır. Başta SOCAR olmak üzere Azerbaycan'ın özel ve diğer devlet şirketlerinin iştirakleriyle yeni ekonomik imkanların bulunmasında iş birliği yapılacağını ifade etmek isterim. Birlikte yaptığımız projelerin sayısı artmaktadır. Cumhurbaşkanlarımızın koyduğu 15 milyar dolar ticaret hedefine ulaşmak için de bu anlaşma bir adımdır. Son olarak da Süper Lig'e çıkan Samsunspor'u tebrik ediyorum" dedi.

İki bakan imzaların atılmasının ardından, Samsun'daki Bandırma Vapuru'nu ziyaret etti. Daha sonra Samsun'un Atakum ilçesindeki sahil yürüyüş yolunda gezi yapan Cabbarov ve Muş, ardından Samsunlu iş insanları ile görüşme gerçekleştirdi. (DHA)DHA-Ekonomi Türkiye-Samsun Ersin DEMİRMelih İlhan GÜN

2023-04-29 19:50:42



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