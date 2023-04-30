Restoranda çıkan yangın, 4 daire ile 1 otomobile sıçradı

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Ersin DEMİR/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un Atakum ilçesinde çıkan yangında 1 restoran, 4 daire ve 1 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Ceyda Apartmanı'nın altındaki restoranın bacası, saat 01.00 sıralarında yanmaya başladı. Alevler, kısa sürede binanın üst katlarına sıçradı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışma ile alevleri söndürdü. Restoranın yanı sıra 4 daire ile 1 otomobil, yangında kullanımaz duruma geldi. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Atakum Ersin DEMİR

2023-04-30 10:21:37



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