Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2 polis yaralı

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Ersin DEMİR/SAMSUN,(DHA)-SAMSUN'un Atakum ilçesinde polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 polis memuru hafif yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Cağaloğlu Bulvarı Seyfi Demirsoy kavşağında meydana geldi. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli G.G.'nin kullandığı 55 A 7327 plakalı polis aracı ile Ü.S. idaresindeki 55 ADK 996 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle polis aracı yan yattı. Yaralanan polis memurları G.G. ile A.İ. ambulansla özel hastaneye götürüldü. Polislerin durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Atakum Ersin DEMİR

2023-04-30 10:45:59



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