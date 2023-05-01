AK Parti'li Karaaslan: Türkiye Yüzyıl'ı kadınların ve ailenin yüzyılı olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti'li Karaaslan: Türkiye Yüzyıl'ı kadınların ve ailenin yüzyılı olacak

DHA

AK Parti'li Karaaslan: Türkiye Yüzyıl'ı kadınların ve ailenin yüzyılı olacak


Melih İlhan GÜN/SAMSUN,(DHA)SAMSUN Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Türkiye Yüzyılı'nın kadınların ve ailelerin yüzyılı olacağını belirterek, "Kız çocuklarımızın eğitim hayatına katılamadığı, inancından, yaşam tarzından dolayı üniversite kapılarından geri çevrildiği bir Türkiye´den bugünlere geldik. Türkiye son 20 yılda çok büyük mücadeleler verdi ve ciddi mesafe katetti. Kız çocuklarımıza ve kadınlara, ellerinden alınan haklarını biz teslim ettik" dedi.
Seçim çalışmaları kapsamında Samsun'da bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, İlkadım ilçesinde düzenlenen Kadın Seçmen Buluşması´na katıldı. Türkiye Yüzyılı'nın kadınların ve ailelerin yüzyılı olacağını ifade eden Karaaslan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti olarak toplumun tüm kesimlerinin hayatına dokunan çok sayıda düzenleme yaptık. Reform niteliğinde adımlar attık. Kız çocuklarımızın eğitim hayatına katılamadığı, inancından, yaşam tarzından dolayı genç kızlarımızın üniversite kapılarından geri çevrildiği bir Türkiye´den bugünlere geldik. Türkiye son 20 yılda çok büyük mücadeleler verdi ve ciddi mesafe katetti. Kız çocuklarımıza ve kadınlara, ellerinden alınan haklarını biz teslim ettik. Bugün üniversitede okuyan kız çocuklarımızın oranı erkekleri geride bırakmış durumdadır. Bugün kızlarımızın ve kadınların her türlü hakkını özgürce kullanabildiği, siyasal, sosyal ve ekonomik hayata katılımı önünde hiçbir engelin kalmadığı bir döneme geldik" diye konuştu.
'TÜRKİYE YÜZYIL'I VİZYONUMUZDA AİLEYE ÖEMLİ BİR YER AYIRDIK'
Bir takım sapkın akımların aile ve gençlik üzerinde ciddi tehditler oluşturduğunu belirten Karaaslan, "Terör nasıl milli ve manevi varlığımız önünde bir tehditse bu sapkın akımlar da aynı şekilde milli ve manevi varlığımız için tehdittir. Aile müessesesinin altını oymak, çocuklarımızı ve gençlerimizi bu tuzakların pençesine itmek için son dönemde kampanyaların hız kazandığını görüyoruz. Çocuklarımızı, evlatlarımızı, ailemizi koruyacağız. Bunun için Türkiye Yüzyıl'ı vizyonumuzda aileye önemli bir yer ayırdık. Gençlerimizi ve aileyi destekleyecek adımları bugüne kadar nasıl kararlılıkla attıysak yeni dönemde de bu çabalarımıza devam edeceğiz. Türkiye Yüzyıl'ı kadınların ve ailenin yüzyılı olacak" dedi.
`CUMHURİYET'E DİL UZATANLARA SAMSUN VE KADINLARI ESASLI BİR DERS VERECEK´
Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolda ilk adımın atıldığı Samsun´un kadınlarının Türkiye Cumhuriyeti´nin geleceğine kasteden her türlü girişim karşısında dimdik durduğunu ve bunlara geçit vermediğini söyleyen Karaaslan, "Samsun 1919´da Milli Mücadele´de atılan ilk adımla Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolda tarihi bir görev üstlenmişti. İstiklal mücadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün kurduğu Cumhuriyet´e dil uzatanlara, bizi biz yapan değerlerimizi ayaklar altına almaya çalışanlara, bu ülkenin kazanımlarını heba etme çabasında olanlara kadınların ve Samsun´un esaslı bir ders vereceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Politika Türkiye-Samsun Melih İlhan GÜN
2023-05-01 17:03:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ticaret Bakanı Muş, Hizmet-İş Sendikası Samsun Şubesini ziyaret etti:
YEREL HABERLER Ticaret Bakanı Muş, Hizmet-İş Sendikası Samsun ...
AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da kadın seçmenlerle bir araya geldi:
YEREL HABERLER AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da kadın seçmenlerle ...
Bakan Muş: Orta Karadeniz Serbest Bölgesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
YEREL HABERLER Bakan Muş: Orta Karadeniz Serbest Bölgesi kararı ...
Astımlılar, uygun ilaç tedavisi ve eğitimle yaşamlarına kısıtlanmadan devam edebiliyor
YEREL HABERLER Astımlılar, uygun ilaç tedavisi ve eğitimle ...
Alaçam'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bilardo Turnuvası düzenlendi
YEREL HABERLER Alaçam'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ...
19 Mayıs ilçesinde şehit Mümin Çarkcı için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER 19 Mayıs ilçesinde şehit Mümin Çarkcı için mevlit ...
7'li Ragbi'de U18 Erkekler Etaplı Türkiye Şampiyonası Samsun'da yapıldı
YEREL HABERLER 7'li Ragbi'de U18 Erkekler Etaplı Türkiye Şampiyonası ...
AK Parti'li Karaaslan'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
YEREL HABERLER AK Parti'li Karaaslan'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma ...
AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da Sandık Kurulu Müşahit Eğitimi Toplantısı'na katıldı:
YEREL HABERLER AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da Sandık Kurulu ...
Samsun Büyükşehir Belediyesi depremzedelere 750 bin öğün yemek dağıttı
YEREL HABERLER Samsun Büyükşehir Belediyesi depremzedelere 750 bin ...
Samsun'da işitme engelli kadınlar işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğreniyor
YEREL HABERLER Samsun'da işitme engelli kadınlar işaret diliyle ...
Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2 polis yaralı
YEREL HABERLER Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2 polis yaralı
Restoranda çıkan yangın, 4 daire ile 1 otomobile sıçradı
YEREL HABERLER Restoranda çıkan yangın, 4 daire ile 1 otomobile ...
Samsun’da otomobille çarpışan polis aracındaki 2 polis memuru yaralandı
YEREL HABERLER Samsun’da otomobille çarpışan polis aracındaki 2 ...
Samsun’da bir restoranda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Samsun’da bir restoranda çıkan yangın söndürüldü
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı ...
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki 'Tercihli Ticaret Anlaşması'nın kapsamını genişleten protokol imzalandı
YEREL HABERLER Türkiye ile Azerbaycan arasındaki 'Tercihli Ticaret ...
Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov, Samsun'da Togg kullandı
YEREL HABERLER Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov, Samsun'da Togg ...
Bafra'da şehitler ve gaziler için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Bafra'da şehitler ve gaziler için mevlit okutuldu
Türkiye-Azerbaycan Tercihli Ticaret Antlaşması imzalandı
YEREL HABERLER Türkiye-Azerbaycan Tercihli Ticaret Antlaşması ...
Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Oğan, Samsun'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Oğan, Samsun'da ...
AK Parti 19 Mayıs Sandık Müşahit Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER AK Parti 19 Mayıs Sandık Müşahit Toplantısı yapıldı
AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da dernek ziyaretlerinde bulundu:
YEREL HABERLER AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da dernek ...
ATA İttifakı adayı Oğan: Sığınmacıları 1 yıl içerisinde göndereceğiz
YEREL HABERLER ATA İttifakı adayı Oğan: Sığınmacıları 1 yıl ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.