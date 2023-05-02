Samsunspor Süper Lig´e rekorlarla çıkmak istiyor



Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)SPOR Toto 1. Lig´in bitimine 6 hafta kala Süper Lig´e çıkmayı garantileyen Samsunspor, Başakşehir'in 2013-2014 sezonunda 1. Lig'de 78 puanla kırdığı rekora göz dikti.

Şu anda 72 puanla ligde zirvede olan Yılport Samsunspor'un kalan 3 maçından 2´si, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Yeni Malatyaspor ve Adanaspor maçları olacak. Bu maçlardan da 3-0 hükmen galip ayrılacak olan Kırmızı-Beyazlılar puanını 78´e yükseltecek. Samsunspor, 2 hafta sonra kendi sahasında oynayacağı Bodrumspor maçında alacağı puan ya da puanlarla ligin puan rekorunu kırmış olacak.

Puan rekoru kırarak 11 yıl sonra Süper Lig´e geri dönmek isteyen Kırmızı-Beyazlılar, Türkiye profesyonel liglerinin en erken şampiyonu unvanına da sahip oldu. Spor Toto 1. Lig´in en fazla şampiyon takımı olan Samsunspor, bu ligde toplam 8 kez şampiyon olarak Süper Lig´e yükseldi. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ

2023-05-02 14:00:33



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