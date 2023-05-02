Bakan Muş: Tekkeköy Hastanesi 2024'te hizmete alınacak



Ersin DEMİR/TEKKEKÖY (Samsun), (DHA)TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yapımı süren Devlet Hastanesi'nin 2024 yılında tamamlanarak hizmete alınacağını söyledi.

Ticaret Bakanı ve AK Parti Samsun milletvekili adayı Mehmet Muş, yapımı devam eden 250 yatak kapasiteli Tekkeköy Devlet Hastanesi inşaatında incelemede bulundu. Burada gazetecilere açıklama yapan Bakan Muş, hastane inşaatının yüzde 80'inin eylül ayına kadar tamamlanarak, ikmal ihalesine çıkılacağını söyledi. Bakan Muş, "Teknik olarak zeminle alakalı konular ortaya çıktı ve onlar aşıldı. Hastanenin sağlıklı ve mukavemeti ile ilgili herhangi bir aksaklık oluşmaması için teknolojinin bütün imkanları seferber edildi, kullanıldı ve zemin o şekilde tamamlandı. Bu ister istemez hem zaman hem de işin daha zor bir şekilde tamamlanmasına sebep oldu" dedi.

'SÜREÇLERİ HIZLANDIRARAK HİZMETE ALACAĞIZ'

İkmal ihalesini de hızlı bir şekilde tamamlayıp 2024 içerisinde hastanenin tamamen bitirilip tefrişatı ile beraber hizmete almayı planladıklarını söyleyen Bakan Muş, "Dolayısıyla süreçleri hızlandırmak, firmanın hak edişlerini hızlı yapıp gerekli ödenekleri de sağlamak suretiyle daha fazla gecikmesini istemiyoruz. 2024 yılı içerisinde vatandaşımıza hizmet vermeye başlamasını arzu ediyoruz. Bu anlamda bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. Hastane inşaatı son sürat devam ediyor ve çalışmaları yürüyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Samsun / Tekkeköy Ersin DEMİR

2023-05-02 18:34:23



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