Kavşağa dönmek isteyen otomobile, kamyonet çarptı: 3 yaralı



Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un Atakum ilçesinde orta şeritten kavşağa dönmek isteyen otomobile kamyonetin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun´un Atakum ilçesine bağlı Sarıışık mevkisinde Samsun- Ankara karayolunda meydana geldi. Fethiye Tahirağaoğlu (47) yönetimindeki 34 UZ 3358 plakalı otomobil, 3 şeritli yolda orta şeritte seyir halindeyken solundaki kavşağa dönmek için manevra yaptığı sırada sol şeritten gelen Osman İnan (31) yönetimindeki 55 VG 668 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araçlardan kamyonet yan yatarken, otomobil orta refüje çıktı. Kazada, Osman İnan, Fethiye Tahirağaoğlu ve Ahmet Odabaş (38) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan İnan ve Odabaş, Gazi Devlet Hastanesi´ne kaldırılırken, Tahirağaoğlu ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-05-03 22:39:04



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