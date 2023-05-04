Erdoğan: Temmuzda enflasyon farkı ve refah payıyla çalışan ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız (3)



'MİLLİ MÜCADELEYE ÖNCÜLÜK EDEN SAMSUN, TÜRKİYE YÜZYILI'NIN DA SANCAKTARI OLACAKTIR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun ve Ordu mitinglerinin ardından Samsun´a geldi. Önce Büyükşehir Belediyesi´ne geçen Erdoğan burada kısa bir süre dinlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir´in karşıladığı Erdoğan daha sonra miting için Cumhuriyet Meydanı´na geçti. Burada vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu Samsun sevilmez mi? Hele 14 Mayıs'ta akşamında sevdamız o balkonda inşallah gerçekleşecek. Şimdiden hazır mıyız, görüyorum ki hazırız. Şehre girdiğimiz andan itibaren o ne muhteşem bir kalabalık, izdihamdı. Bu bir şeyi gösteriyor. Yürüyoruz, 14 Mayıs'a yürüyoruz. Sandıkları patlatmaya yürüyoruz. Şu anda karşımdaki tablo bunu gösteriyor. Bizi aşkla bağrına basan Samsunlu kardeşlerime saygılarımı iletiyorum. Süper Lige yükselen Samsunspor'u, oyuncuları, teknik ekibi tebrik ediyorum. Milli mücadeleye öncülük eden Samsun, Türkiye Yüzyılı'nın da sancaktarı olacaktır. Meydanların dili bize bunu söylüyor gösteriyor. On binler bize onu anlatıyor. Burada şu anda caddeler hariç 120 bin kişi var. Bay Bay Kemal naber? Bak meydan gör. Türkiye iradesine ve geleceğine sahip çıkıyor. Gençlerimiz Türkiye Yüzyılı vizyonumuza sahip çıkıyor. Kadınlarımız, onlar için yapacaklarımıza sahip çıkıyor. İşçi kardeşlerimiz, haklarını teslim etmek için verdiğimiz mücadeleye sahip çıkıyor. Milletimiz, kurduğumuz hayallere, belirlediğimiz hedeflere sahip çıkıyor. Cumhur İttifakı olarak oyunları boza boza, zincirleri kıra kıra, hep beraber omuz omuza zafere koşuyoruz zafere. 85 milyon olarak emin adımlarla Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz. Samsun 14 Mayıs'ta durmak yok yola devam diyor muyuz? Samsun 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi diyor muyuz? Maşallah. İşte 19 Mayıs'ta Gazi'yi Tütün İskelesi'nde karşılayan Samsun budur. 21 yıldır bizlere yoldaşlık yapan Samsun budur. 81 vilayetimiz için çalışmayı sürdürüyoruz. Ne makam ne koltuk gibi derdimiz var. Tek amacımız milletimize layıkıyla hizmet etmektir. 21 yılı iktidarda olmak üzere 40 yıldır sizlerin huzurunuzdayız. Tüm Türkiye'ye verdiğimiz mücadeleyi çok iyi biliyor" diye konuştu.

`TÜRKİYE´NİN ŞAHLANIŞ DÖNEMİNİ BİRLİKTE BAŞLATACAĞIZ´

Yapılan hizmetlerin gösterildiği sinevizyon gösterisinin ardından "Bay Bay Kemal senin böyle bir şeyin var mı?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların böyle hizmeti var mı? İhracatımızı 255 milyara beraber ulaştırdık. Savunma sanayimizin yüzde 80 dışa bağımlılığını yüzde 20'ye beraber düşürdük. Savunma sanayimizin yüzde 80 dışa bağımlılığını yüzde 20'ye beraber düşürdük. İnşallah Türkiye'yi 14 Mayıs'ta çok daha ileriye taşıyacağız. 14 Mayıs'ta ülkemizin şahlanış dönemini birlikte başlatacağız. Samsun 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Bunlar, onca engele, saldırıya, sabotaja rağmen 21 yılda başardıklarımızdır. Şimdi bu CHP ve İP'e 14 Mayıs'ta gereken dersi veriyor muyuz? Tüm dostlarımıza ulaşacağız. Kale içeriden fethedilir. Hanım kardeşlerimin işi çok önemli. Beyler, gençler sizlerde arkadaşlarınıza ulaşacaksınız. Bay Bay Kemal'le bunlar olmaz. Bu yalancıdan bir şey olmaz. Bunların ülkemize kazandırdıkları bir şey yok. Bizi menzile ulaştıracak yol haritamızı oluşturduk. Diğerlerinin böyle bir yol haritası yok" ifadelerini kullandı.

Zorluklara aldırmadan, terör örgütlerine boyun eğmeden, dik duracaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğalgaz yanıyor, gözleri var görmüyor, dili var konuşamıyor, bunların kalbi mühürlü. 21 yılda nasıl yaptıysak, yine öyle başaracağız. Bay Bay Kemal teröristlerle yürüyor. Talimatı Kandil'den alıyor. Kandil'dekinin dini var mı, kitabı var mı? Ben Kürt kardeşlerimi tenzih ederim. Bunlar Diyarbakır annelerinin yavrularını dağa kaçıranlar değil mi? Ne yazık ki Bay Bay Kemal bunlarla el ele omuz omuza yürüyor. Bay Bay Kemal, 'Selo'nun suçu yok ki' diyor. 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden oluyor, sen onun `suçu yok´ diyor. Eline diline dursun. İşte 14 Mayıs bunun için çok önemli. Evlat katili Öcalan'ı da çıkaracakmış. İşte Cumhur İttifakı'nın iş başında olması çok önemli. Bunlara kalsa ülkemizin altını üstüne getirirler. Ama bunlara bu fırsatı ermeyeceğiz" diye konuştu.

`AK PARTİ'YE, MHP´YE, CUMHUR İTTİFAKI'NA LGBT GİREMEZ´

İktidara gelmenin yolunun milletin iradesi yerine FETÖ´cüler ve bölücülerle iş birliğinde arayanları sandığa gömeceklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"Bu iş öyle Bay Bay Kemal gibi bol keseden boş vaat dağıtanların karı değildir. Bu zat SSK Genel Müdürü oldu. İnsanları hastane kapılarında süründürdü. İnsanları inim inim inletti. Hasta ölüyse rehin aldı. CHP´de milletvekili oldu, Baykal'ı sırtından bıçakladı. Genel Başkan oldu, CHP seçmenine gün yüzü göstermedi. Bu partiyi köken ve mezhep fanatiklerinin eline teslim etti. 2019 seçimlerinde namus sözü verdi, daha ilk ay 15 bin belediye personelini ekmeğinden etti. Hizmet bekleyen İzmirliye bir hayrı dokunmadı. Diğer belediyelerde bırakın yeni yatırım yapmayı mevcut çalışmaları dahi yürütmedi. Gazi Mustafa Kemal'in partisini marjinallerin, cumhuriyet düşmanlarının, LGBT savunucularının, manda ve himaye peşinde koşanların milli bünyeye zararlı mandacı muhipler cemiyetine çevirdi. AK Parti'ye, MHP´ye, Cumhur İttifakı'na LGBT giremez. CHP, İYİ Parti, HDP, LGBT'ci mi? Evet. Diğerleri hayır diyebiliyor mu? Öyleyse tutmadığı sözlerin hesabını vermek yerine sağa sola sana söz diyor. Sen hangi sözü tuttun ki. Yalanla takiyeyle milletimi kandıracağını zannediyor. Londra´daki tefecilerden ayarladım dediği 300 milyar doların olmadığını ittifak ortağı ikrar etti. Kandil'deki terör baronlarının niçin kendisini desteklediğini açıklamıyor. Pelsinvanya´daki hamburgercide 8 saat kimlerle ne konuştuğunu söylemiyor. İHA´dan SİHA´dan milli muharip uçağımızdan niçin rahatsız olduğunu açıklamıyor. Niçin Togg fabrikasını ziyaret etmediğini söylemiyor. Selo'nun kapısında milletvekillerine niçin nöbet tutturduğunu söylemiyor. Varsın Bay Bay Kemal konuşmasın, hakkı söylemesin. Biz onun kimlerle ne işler çevirdiğini, bebek katillerine ne sözler verdiğini, batılı büyükelçilere neleri taahhüt ettiğini çok iyi biliyoruz. Güya ülkeye bahar getirecek, derme çatma masa ve adayı işte bu kendi aralarında anlaşamıyorlar. Çıkmışlar memleket meselelerini çözeceklerini söylüyorlar. Buradan Samsun'a soruyorum sözünü tutmayanların vaatlerine güvenilir mi? Kandil'le iş tutanlardan hayır gelir mi? Bu kumar masasından Samsun'a hayır gelir mi? IMF komiserleriyle otel odalarında pazarlık yapanlar Türkiye ekonomisini büyütebilir mi? Millete parmak sallayanlar demokrat ve özgürlükçü olabilir mi? 14 Mayıs'ta bu maskeli baloya son vereceğiz." (DHA)Ersin DEMİREmre ÖNCELMelih İlhan GÜN/SAMSUN, (DHA) DHA-Politika Türkiye-Samsun Ersin DEMİREmre ÖNCEL-Melih İlhan GÜN

2023-05-04 20:09:54



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