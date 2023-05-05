Engelli bireyin telefonunu gasbeden 2 şüpheli yakalandı

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Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un İlkadım ilçesinde yüzde 50 zihinsel engelli İ.Ö.´nün (22) cep telefonunu gasbeden Y.A.Ö. (14) ve M.C.G. (20) gözaltına alındı.

Olay, 19 Mayıs Mahallesi Saadet Caddesi´nde meydana geldi. Y.A.Ö. ve M.C.G., caddede yürüyen yüzde 50 zihinsel engelli İ.Ö.´nün cep telefonunu gasbetti. İ.Ö.´nün şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinde, cep telefonunu ikinci el olarak sattıklarını söyledi. Polis ekipleri gittikleri iş yerinde, 2 bin 300 TL´ye satışa sunulan çalıntı telefonu alarak, sahibine teslim etti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-05-05 12:35:55



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