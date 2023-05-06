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Bakan Muş: Bir tarafta 7'li koalisyon, bir tarafta Recep Tayyip Erdoğan var

DHA

Bakan Muş: Bir tarafta 7'li koalisyon, bir tarafta Recep Tayyip Erdoğan var


Ersin DEMİR/SAMSUN, (DHA)TİCARET Bakanı Mehmet Muş, "7 partili bir koalisyon var. Bir tarafta bu var, bir tarafta da 20 yıllık birikim ve tecrübesiyle irade koyabilen memleketi yönetebilecek bir cumhurbaşkanı ve aynı zamanda, 2023'ten 2028'e giden süreci yönetecek olan adayımız Recep Tayyip Erdoğan var" dedi.
Ticaret Bakanı ve AK Parti Samsun milletvekili adayı Mehmet Muş, Canik ilçesinde Memur-Sen'e bağlı Sağlık-Sen Samsun Şube Başkanlığı'nın düzenlediği kahvaltı programına katıldı. Burada konuşan Bakan Muş, ülke yönetiminde tecrübe ve birikimin önemli rol oynadığını söyleyerek, "Bir hafta sonra yarın oy kullanıyor ve Türkiye'nin 2023'ten 2028'e giden 5 yılını belirliyor olacağız. Yönetimde istikrar, Meclis´te çoğunluk, Türkiye'yi önümüzdeki 5 yıl içerisinde dünyanın göreceği badireli süreçlerden daha güçlü çıkartacak bir yönetim olacaktır. 7 partili bir koalisyon var. Bir tarafta bu var, bir tarafta da 20 yıllık birikim ve tecrübesiyle irade koyabilen memleketi yönetebilecek bir cumhurbaşkanı ve aynı zamanda, 2023'ten 2028'e giden süreci yönetecek olan adayımız Recep Tayyip Erdoğan var. Tecrübe önemli bir birikim. Eğer tecrübe yoksa bir karar verirsiniz, ülkenizi bir yerlere sürüklersiniz; bazen bir karar verirsiniz, ülkenizi bambaşka bir yere çıkartır. Verdiğiniz kararlar ve birikimler önemli rol oynar" diye konuştu.
'MÜSAADE ETMEMEK LAZIM'
Terör örgütünün kaynaklarının kesildiğini söyleyen Bakan Muş, "Özerklik istiyorlar, devlet otoritesinin o bölgeden çıkmasını istiyorlar. Buna özerklik derler, öz yönetim derler Avrupa Yerel Yönetimler şartı derler. Farklı farklı isimler altında anlatırlar. Uyuşturucuyu tarlalara ekerlerdi. Gençlerimizi hem zehirler hem de oradan örgüte kaynak ayırırlardı. Artık onları yapamıyorlar, çünkü bütün her tarafı gözleyecek kabiliyetimiz var. Burayı boş bıraktığınız zaman orayı domine etmeniz imkansızlaşır ve Türkiye telafi edilemeyecek noktaya götürür. Türkiye'nin Güneydoğu'su böyledir. Hedefleri bu amaçları bu. Daha sonra biz meclis kuracağız diyecek, bir noktadan sonra güvenliği isteyecek, bir noktadan sonra doğal kaynakları isteyecek ve bu böyle gidecektir. Buna müsaade etmemek lazım" ifadelerini kullandı.
'ROMANLAR KARARINI VERMİŞ'
Bakan Muş, daha sonra ilçede yaşayan Roman vatandaşlara yönelik düzenlenen buluşmaya katıldı. Seçim çalışmaları içerisinde en coşkulu programı Romanlar ile yaptığını söyleyen Bakan Muş, "Burada pek çok şeyi anlatmak mümkün ama anlatmaya çok gerek yok, çünkü Romanlar kararını vermiş. Ne yapacakları belli. Dolayısıyla, bize ne yapmaları konusunda bir şey söyleyecek imkan bırakmadılar. 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar cumhurbaşkanı seçilmesinde onların da oyuyla olacak bu iş. Romanlar Canik ilçemizin nüfus oranının yüzde 4'ü ama belediyede istihdam oranı yüzde 13. Bu oranda da belediyemiz Türkiye'de ikinci sırada. Coşkunuz ve sevginiz için teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bir proje var. Pilot olarak başladı. Onu yaygınlaştırıyoruz. İllerde, Valiliklerde bir koordinasyon ofisi kuruluyor. Ona da planlandığı gibi devam edeceğiz. Bu anlamda da sizlerle daha sıkı ilişki içerisinde yönetim olacaktır. Seçim çalışmalarım içerisindeki en coşkulu, heyecanlı, iradeli ve net bir şekilde kararını gösteren program oldu" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Samsun / Merkez Ersin DEMİR
2023-05-06 14:54:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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