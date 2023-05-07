Samsun'da park halindeki otomobil yandı

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Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un İlkadım ilçesinde bir binanın otoparkında bulunan otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Karasamsun Mahallesi'ndeki bir binanın otoparkında bulunan 35 DC 127 plakalı otomobil, gece saatlerinde alev aldı. Durumu fark eden bina sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri tahliye edilirken, yangın apartmana sıçramadan ekiplerce söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-05-07 10:15:13



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