Düğün sırasında salonda çıkan yangın söndürüldü

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Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un İlkadım ilçesindeki bir salonda düğün sırasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bir düğün salonunda iddiaya göre; düğün sırasında trafoda elektrik kablolarının kısa devre yapması ile yangın çıktı. Misafirler salon görevlilerince dışarı çıkartılırken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri büyümeden söndürdü. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-05-07 10:17:23



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