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Düğün sırasında salonda çıkan yangın söndürüldü

DHA

Düğün sırasında salonda çıkan yangın söndürüldü


Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un İlkadım ilçesindeki bir salonda düğün sırasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bir düğün salonunda iddiaya göre; düğün sırasında trafoda elektrik kablolarının kısa devre yapması ile yangın çıktı. Misafirler salon görevlilerince dışarı çıkartılırken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri büyümeden söndürdü. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL
2023-05-07 10:17:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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