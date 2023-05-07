Yılport Samsunspor'da coşkulu şampiyonluk kutlaması

Emre ÖNCEL Melih İlhan GÜN / SAMSUN,(DHA)- Daha önce Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Yılport Samsunspor, 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenen organizasyonla muhteşem bir kutlama yaptı. Şampiyonluk kupasını TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elinden alan kırmızı-beyazlılarda, taraftarlar büyük bir coşku yaşadı.
Spor Toto Süper Lig´e yükselen Yılport Samsunspor´da şampiyonluk 19 Mayıs Stadyumu´nda gerçekleştirilen organizasyon ile kutlandı. Binlerce taraftar meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde şampiyonluk coşkusunu yaşadı. Kırmızı-beyazlı ekibe şampiyonluk kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi verdi.
SAMSUNSPOR BAŞKANI YILDIRIM: BİRLİKTE YAPTIK, BİRLİKTE YAŞADIK.
Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Elimizi taşın değil, kayanın altına koyduk. Birlikte yaptık, birlikte yaşadık. Sizlere bir söz verdim ve o sözümü yerine getirdiğim için Yüce Allah´ıma teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Efsane geri geldi diyeceğiz. Atatürklü armayı Avrupa´ya tanıtacağız. İyi ki Samsunspor´u almışım, iyi ki başkanlığını yapıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.
TFF BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ: YAĞMUR, ÇAMUR DEMEDEN TAKIMLARINI DESTEKLEYEN SAMSUNSPORLU TARAFTARLARI SAYGIYLA SELAMLIYORUM.
Törende konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise, "TFF 1´inci Lig´deki bu yarışta ipi Samsunspor göğüsledi. Sizlerin huzurunda yağmur, çamur demeden takımlarını destekleyen Samsunsporlu taraftarları saygıyla selamlıyorum. Bugünün Samsunspor´un şöleni olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.
Yılport Samsunspor´un şampiyonluk kutlamalarında İrem Derici, Sefo ve Özcan Deniz de sahne aldı. Pop ve rap müziğin sevilen isimleri 19 Mayıs Stadyumu´nu dolduran binlerce taraftara unutulmaz bir gece yaşattı.DHA-Spor Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL Melih İlhan GÜN
2023-05-07 21:55:26
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