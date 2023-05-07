Yılport Samsunspor'da coşkulu şampiyonluk kutlaması



Emre ÖNCEL Melih İlhan GÜN / SAMSUN,(DHA)- Daha önce Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Yılport Samsunspor, 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenen organizasyonla muhteşem bir kutlama yaptı. Şampiyonluk kupasını TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elinden alan kırmızı-beyazlılarda, taraftarlar büyük bir coşku yaşadı.

Spor Toto Süper Lig´e yükselen Yılport Samsunspor´da şampiyonluk 19 Mayıs Stadyumu´nda gerçekleştirilen organizasyon ile kutlandı. Binlerce taraftar meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde şampiyonluk coşkusunu yaşadı. Kırmızı-beyazlı ekibe şampiyonluk kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi verdi.

SAMSUNSPOR BAŞKANI YILDIRIM: BİRLİKTE YAPTIK, BİRLİKTE YAŞADIK.

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Elimizi taşın değil, kayanın altına koyduk. Birlikte yaptık, birlikte yaşadık. Sizlere bir söz verdim ve o sözümü yerine getirdiğim için Yüce Allah´ıma teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Efsane geri geldi diyeceğiz. Atatürklü armayı Avrupa´ya tanıtacağız. İyi ki Samsunspor´u almışım, iyi ki başkanlığını yapıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

TFF BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ: YAĞMUR, ÇAMUR DEMEDEN TAKIMLARINI DESTEKLEYEN SAMSUNSPORLU TARAFTARLARI SAYGIYLA SELAMLIYORUM.

Törende konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise, "TFF 1´inci Lig´deki bu yarışta ipi Samsunspor göğüsledi. Sizlerin huzurunda yağmur, çamur demeden takımlarını destekleyen Samsunsporlu taraftarları saygıyla selamlıyorum. Bugünün Samsunspor´un şöleni olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Yılport Samsunspor´un şampiyonluk kutlamalarında İrem Derici, Sefo ve Özcan Deniz de sahne aldı. Pop ve rap müziğin sevilen isimleri 19 Mayıs Stadyumu´nu dolduran binlerce taraftara unutulmaz bir gece yaşattı.DHA-Spor Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL Melih İlhan GÜN

2023-05-07 21:55:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.