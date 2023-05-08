Otomobilin çarptığı engelli yaya ağır yaralandı

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Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan zihinsel engelli Aziz Cenikli (53), hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Çarşamba-Salıpazarı karayolunda meydana geldi. Salıpazarı istikametine seyir halinde olan C.Y. (63) yönetimindeki 55 FC 022 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen zihinsel engelli Aziz Cenikli´ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri ağır yaralanan Aziz Cenikli´yi ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Cenikli'nin, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Emin COŞKUNDERE

2023-05-08 20:54:27



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