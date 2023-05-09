Samsun´da halk otobüsü ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

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Ersin DEMİR/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un Atakum ilçesinde içerisinde yolcu bulunmayan halk otobüsü ile minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yan yatarken, halk otobüsü ise öğrenci yurdunun duvarına çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 21.30 sıralarında Samsun´un Atakum ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Seferini tamamlayarak park alanına giden Yiğit Mırık idaresindeki 55 BBL 37 plakalı halk otobüsü, 3277'nci sokakta aynı istikamette giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 55 EL 490 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yan yatarken; halk otobüsü ise savrularak Ali Fuat Başgil Erkek Öğrenci Yurdu´nun duvarına çarptı. Kazanın ardından minibüs şoförü olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kolundan yaralanan halk otobüsü şoförü Yiğit Mırık, ambulansla bölgedeki özel bir hastane götürülerek tedavi altına alındı. Halk otobüsünün çarptığı öğrenci yurdunun bir süre önce boşaltıldığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Ersin DEMİR

2023-05-09 00:02:36



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