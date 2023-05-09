MS Kampı'na 150 hasta katıldı



Melih İlhan GÜN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından Multipl Skleroz (MS) hastalığının tedavisi için 'MS Kampı' düzenlendi. Prof. Dr. Murat Terzi, hastaların uzmanlarla buluşmasını sağlayan, sosyal yaşantılarına ve rehabilitasyonlarına yönelik aktivitelerin yer aldığı 150 hastanın katıldığı kampta hedeflerinin, tedavinin sadece hastane içerisinde değil sosyal hayatta da olabileceğini göstermek olduğunu ifade etti.

OMÜ tarafından bir otelde düzenlenen kampa Türkiye'nin birçok kentinden 150 MS hastası ailesiyle birlikte geldi. Kampta hastalara uyguladıkları tedavi yöntemlerinden bahseden OMÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Terzi, "Türkiye´nin her bölgesinden farklı illerden 150 MS hastası Samsun´a gelip burada konaklıyor. Hastalarımızla farklı etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliklerin içerisinde fizyoterapi, psikolojik uygulamalar, yoga ve pilates gibi aktivitelere yer veriyoruz. Bu aktiviteler ile birlikte hastalarımız hem hastalıklarını hem de bundan sonraki yaşantılarında nasıl yaşamaları gerektiğini öğreniyorlar. Düzenlediğimiz kamp programı 4 günlük bir program. Bu program içerisinde hastalarımız güne erken başlıyor ve beslenmeleri konusunda günlük hayatta dikkat etmeleri gereken kahvaltılarını hatta akşam yemeklerini onlara sunuyoruz. Diyetisyenlerimiz ile hastalarımıza eğitim veriyoruz. Günün erken saatlerine spor ile başlıyoruz. Bu bazen yoga bazen de pilates oluyor. Gün içerisinde eğitim toplantıları yapıyoruz, hastalarımızın fiziksel engelleri ve hastalıkları ile ilgili bilmeleri gereken eğitimleri onlara sunuyoruz. Akşam saatlerinde ise sohbet eşliğinde hoşça bir vakit geçirip günü bitiriyoruz" dedi.

Kamp süresince hastalıkla ilgili farkındalık oluşturduklarını dile getiren Prof. Dr. Terzi, "MS kronik ve süreklilik arz eden bir hastalık. Hastanede kendilerine ayrılan sürenin sınırlı olduğunu düşündüğümüzde onların bu kamp döneminde bizlerle ve alanında uzman doktorlarımızla buluşmalarını sağlamaya vesile oluyoruz. O nedenle bu kamp hastalarımızın kendilerini ve hastalıklarını anlamasında ve bu hastalıkla ilgili ortaya çıkabilecek herhangi bir olumsuzluğu azaltması açısından motive edici" diye konuştu.

`GENÇ YAŞTA BİREYİ ENGELLİ YAPAN NÖROLOJİK BİR HASTALIK´

MS hastalığının daha fazla farkındalık kazanması gerektiğin vurgulayan Prof. Dr. Terzi, şöyle devam etti:

"Toplumumuzda 70 bin MS hastası mevcut. Bölgemiz Orta Karadeniz´de 8 bin MS hastası yaşıyor. Genellikle genç ve kadın hastalarda görülen bir hastalık. 20 ila 40 yaş arasında görülüyor. Genç yaşta bireyi engelli yapan en önemli nörolojik hastalıkların başında geliyor. Tabii her hastamız engelli olmuyor fakat koltuk değneğine, tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyan hasta sayımız çok fazla olduğunu görüyoruz. Bu hastalık beyin ve omurilik hastalığı, bulaşıcı bir hastalık değil ama bununla ilgili nörolojik kliniklerimize başvuran hastalarımızda çok sık gördüğümüz şikayetler görme kaybı, kol ve bacak güçsüzlüğü ve idrar kaçırma gibi sorunlar olabiliyor. Kampımızı çok önemsiyoruz çünkü hiçbir ilaç bundan daha iyi gelmemişti bize diyoruz. Hatta hastalarımız bize 'hem kamp yapıyoruz hem tatil yapıyoruz hem de hastalığımızı öğreniyoruz' diyor. Bu açıdan bakıldığında sadece MS hastalığı için değil, diğer nörolojik ve sağlık alanındaki hastalıkların tedavisi için örnek bir proje olabileceğini düşünüyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun / Merkez Melih İlhan GÜN

2023-05-09 10:59:50



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