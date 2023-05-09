Bakan Muş, Samsun'da iş insanları ve STK temsilcileriyle bir araya geldi



Ersin DEMİR/TERME (Samsun), (DHA)- TİCARET Bakanı ve AK Parti Samsun milletvekili adayı Mehmet Muş, Samsun'un Terme ilçesinde iş insanları ve STK temsilcileriyle buluştu.

Ticaret Bakanı ve AK Parti Samsun milletvekili adayı Mehmet Muş, Terme ilçesinde yapılacak çalışmalara katkı sağlayacaklarını söyleyerek, "İlçemizin ilerlemesi ve gelişmesi için çalışmalar yapacağız" diye konuştu. İlçenin tarım ve üretim kabiliyetinin bulunduğunu söyleyen Bakan Muş, "Samsun'un ekonomik olarak güçlenmesini temenni ediyoruz. Terme'nin gelişmesine ve ilerlemesine katkı sağlayacak çalışmalar neyse onlarla ilgili çaba göstereceğiz. Terme, Samsun'un ekonomik olarak gelişmesini sağlamak için önemli bir geçiş noktası. Hem tarım hem de üretim kabiliyetine sahip bir ilçemiz. Bu nedenle belli başlı, ilerleyen veya sürdürülmesi gereken işler var ve onlarla alakalı olarak çaba sarf edeceğiz, destek çıkacağız. Seçimde tekrar yetkiyi aldığımızda bunlar için de çalışmalara başlayacağız" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Samsun / Terme Ersin DEMİR

2023-05-09 17:11:56



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