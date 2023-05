Çevre dostu projeleriyle ödüller alan liseliye, yurt dışındaki üniversitelerden kabul

Ersin DEMİR/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, plastik poşetten yumuşatıcı ve ağır metal içeren atık suyun tarımda kullanılmasını sağlayan projeleri ile dünya çapında ödüller alan lise öğrencisi Ethem Can Kara (19), çevre ve doğa dostu projelerini referans gösterek, yurt dışındaki üniversitelere başvuru yaptı. 14 üniversite tarafından kabul edildiğini belirten Kara, Kanada'da 2 ve İngiltere'de 1 üniversitenin tercihini düşündüğünü, 3'ünden birinde okumaya karar vereceğini söyledi.

Samsun'da yaşayan ve kolejde okuyan 12'nci sınıf öğrencisi Ethem Can Kara, ürettiği doğa dostu projelerle Türkiye ve dünya çapındaki yarışmalarda birincilikler elde etti. Kara, kullanıldıktan sonra çamaşır makinelerinde yumuşatıcı olarak geri dönüştürülebilen 'Biyoplastik Poşet Projesi' ile 'Samsung Geleceğin Mucitleri' yarışmasında, Türkiye birinciliği kazandı. Atık suların içerisindeki ağır metalleri 'Pseudomonas Luteola' bakterisiyle yok eden ve atık suların tarımda kullanılmasını sağlayan projesiyle '2021 Mostratec Dünya Bilim Olimpiyatları'nda dünya birinciliği elde etti.

YUMUŞATICI OLARAK KULLANILABİLEN POŞET GELİŞTİRDİ

Küçük yaşlarından itibaren yaptığı farklı alanlardaki projelerle kendini geliştirmeyi hedeflediğini söyleyen Ethem Can Kara, "Siz kendinize ne kadar farklı alanlarda öğrenme fırsatı verirseniz, o kadar kendinizi keşfedip, doğru alanı bulabileceğinize inanıyorum. 9'uncu sınıftayken yumuşatıcı olarak kullanılabilen biyoplastik bir poşet yaptım. Bu poşetin özelliği, kullanıldıktan sonra çamaşır makinesine atıyorsunuz. Bu sayede hem doğaya hiç zarar vermeden geri dönüşümü sağlanıyor, hem de yumuşatıcı olarak kullanıldığı için de ekonomik bir geri dönüşüm sağlanıyor. Bu projemle Türkiye birincisi oldum. Ülkemizde gübre sıkıntısı yaşandığını gördüğüm için bir gübre geliştirmek istedim. Günlük hayatta kullanılan atık suları geri dönüştürdüm. Sudan oluşan atıklara, 'Atık su arıtma çamuru' deniyor. Bunların içerisinde çok miktarda ağır metal olduğu için, bu atıklar tarımda kullanılamıyor. Ben de bir bakteri çeşidi olan 'Pseudomonas Luteola' ile bu atığın içerisindeki ağır metalleri biyoremediasyon uygulamasıyla gidererek, bunun tarımda kullanılmasının yolunu açtım. Bu projeyle de '2021 Mostratec Dünya Bilim Olimpiyatları'nda dünya birincisi oldum" diye konuştu.

YURT DIŞI ÜNİVERSİTELERDEN KABUL EDİLDİ

Üniversite eğitimi için İngiltere, Kanada, Amerika ve Hollanda'dan birçok üniversiteye çalışmalarını referans gösterip başvuru yaptığını, 14 üniversitenin 'Computer Science (Bilgisayar Bilimi)' bölümünden kabul aldığını söyleyen Kara, "Kabul aldıktan sonra 2 üniversiteye tercih yapmaya karar verdim. Bunlardan birisi Kanada'daki University Of British Columbia ve diğeri de University of Toronto (Toronto Üniversitesi). Bu ikisinden birinde okumayı düşünüyorum. Ayrıca İngiltere'deki King's College London da tercih edebileceğim bir okul. Üretmeyen insan hiçbir şekilde mutlu olamaz. Bu nedenle gelecekte bir şeyler üretmeye, yeni şeyler bulmaya yönelik çalışmalar yürüteceğim. Bu çalışmaları da olabildiğinde ülkemde yürütmek istiyorum. Çünkü beni bu noktaya getiren hem ailem hem de Türk toplumudur. Ben de gelecekte Türk toplumuna olan borcumu bu şekilde ödemek istiyorum" dedi. (DHA)DHA-Eğitim Türkiye-Samsun Ersin DEMİR

2023-05-12



