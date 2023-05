Kılıçdaroğlu: 5'li çete ve uyuşturucu baronları cumhurbaşkanı olmamı istemiyor

Ersin DEMİREmre ÖNCELMelih İlhan GÜN/ SAMSUN, (DHA)- CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Benim cumhurbaşkanı olmamı istemeyen iki kesim var. Onları da söyleyeyim. Biri 5'li çeteler. Aman Bay Kemal sakın olmasın. Olacağım. Milletin takdiri ve iradesi ile olacağım. İkincisi uyuşturucu baronları. Onlar da istemiyorlar. Söz verdim uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağım. Gencecik evlatlarımızı kimsenin zehirlemesine izin vermeyeceğim" dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Samsun'da Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

'PARALARI 5'Lİ ÇETEDEN ALACAĞIM'

Türkiye'ye gerçek huzuru getireceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Türkiye gerçek anlamda, huzuru, barışı, kardeşliği, erdemi irfanı, güzelliği hep beraber getireceğiz. Size söz. Hiç endişe etmeyin. Herkes kazanacak ve üretecek dolayısıyla sadece Samsun değil, bütün Türkiye huzur içinde yaşayacak. Sözüm söz hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği güzel bir Türkiye inşa edeceğim. Bütün emekli kardeşlerim gidecekler, bankadan emekli aylıklarını aldıklarında 15 bin liralık ikramiyeyi de görecekler. Helal olsun. Analarının ak sütü kadar helal o para. Ben bunu söyleyince bağırıyorlar. Parayı nereden bulacaksın. Tam 27 buçuk yıl devlette çalıştım. Paranın nereye harcandığına siyasi otorite karar verir. Bütçe yapılır. Emekliye mi para verelim, çiftçiye mi para verelim, ücretliye mi para verelim, memura mı para verelim, yatırıma mı para aktaralım. Bunlara siyasi otorite karar verir. Ama var olan siyasi otorite paraların büyük bir kısmını '5'li çetelere vereceğim' diyor ve 5'li çetelere veriyor. Ben o 5'li çetelerden son kuruşuna kadar alacağım ve bu ülkenin işçisine, memuruna, emeklisine, esnafına herkese vereceğim" diye konuştu.

'KAYNAKLARI DOĞRU VE YERİNDE HARCAYACAĞIZ'

Milliyetçilik konusuna da değinen Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal'e milliyetçilik dersi verecek olan biri henüz anasından doğmamıştır. 33 askerimiz Suriye'de şehit edildi. Nereye gittiler, Putin'in kapısına gittiler. Putin ne yaptı, kapısında bekletti. Kronometreyi açtı, bütün dünyaya seyrettirdi. Bu mudur milliyetçilik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil eden birisi, bir başka ülkenin devlet başkanının kapsında dakikalarca bekletilmez. Cumhurbaşkanı seçildiğimde 85 milyona sözüm var, hiçbirinizin başını yere eğdirmeyeceğim. Her birimiz kucaklaşacağız. Kaynakları doğru ve yerli yerinde harcayacağız. Her kuruşun hesabını vermek boynumuzun borcudur. 6 lider bir araya geldik, bir ortak mutabakat metni hazırladık. Kurallardan birisi de ulusal vergi konseyi kurmak. Yani, ödenen her kuruş verginin hesabını bir rapor halinde yayınlayacak ve Türkiye'deki herkes paranın nereye harcandığını görecek. 34 yıl sonra yurt dışından şeker ithal ettiler. Benim cumhurbaşkanı olmamı istemeyen iki kesim var. Onları da söyleyeyim. Biri 5'li çeteler. Aman Bay Kemal sakın olmasın. Olacağım. Milletin takdiri ve iradesi ile olacağım. İkincisi uyuşturucu baronları. Onlar da istemiyorlar. Söz verdim uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağım. Gencecik evlatlarımızı kimsenin zehirlemesine izin vermeyeceğim. Evlatlarımızı korumak benim boynumun borcudur. İnanın her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: GAFFAR OKKAN´I ŞEHİT EDEN ANLAYIŞI İTTİFAKINA KATTIN

Demokrasi Bayramına 2 gün kaldığını belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, "Bu milletin yüzünü gülümseteceğiz. Bu millet suratı asık insanlardan bıkmadı mı? Bu millet döver, söver gibi konuşanlardan bıkmadı mı? Yöneticiler, vatandaşların yaşamdan zevk almasını sağlar. Bunların Atatürk´le sorunu olduğu için milletle de sorunu var. Köşeye sıkıştıklarında düşman yaratma derdindeler. 48 saat kaldı. 14 Mayıs günü, gençler, kendilerine eğlenmeyi ve gülmeyi unutan bu iktidarı tıpış tıpış evine yollayacak. Sandıklar açıldığında Demokrasi Bayramı başlayacak. Bu bayramın mimarı gençler olacak. Ben o 6 Mayıs´taki ceketi hiç giymedim. O demokrasi ceketini çıkardığım ve kolları sıvadığım günden beri o ruhla çalışıyorum. 25 yılın sonunda İstanbul´a ben, Ankara´ya Mansur başkanım geldi. Her işimize köstek olmalarına rağmen birçok proje bitirdik. Her işimize köstek olan bu hükümete rağmen bu kadar iş yapıyorsak, şu iktidarı bize verin de bir görün. Yerel seçimlerinde oylarınız bize mi yoksa Sisi´ye mi dediler. Sonra gidip Sisi´yle kucaklaştılar. O kadar haksızlık ve hukuksuzluk var ki, ülkücü Sinan Ateş bu ülkenin başkentinin göbeğinde katledildi. Neredeyse 5 ay oldu. Devlet, olayı aydınlatamıyor. Başsağlığı bile dilemediler. Bu ülkenin yetiştirdiği polis müdürlerinden Gaffar Okkan´ı ve 5 polis memurumuzu şehit eden anlayışı ittifakına kattın. İstanbul´dan da vekil adayı koydun. Bu parti anayasanın ilk 4 maddesine karşıyım diyor. Bu partiyi ittifakına katan iktidar milliyetçi, sırası gelince ben vatan hainiyim. Bunlara kalsa oyuna göre cennete veya cehenneme yollayacak, hadi oradan" dedi.

KARAMOLLAOĞLU: SİYASİ HAYATIMIN SON DEVRİNİ YAŞIYORUM

Mitingde konuşan Temel Karamollaoğlu ise 21 yıl sonra yeni bir anlayışa, döneme, iktidara ihtiyaç olduğunu belirterek, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Merkez Bankası´nın eksi rezervi var ne demek? Merkez Bankası´nın parası bitmiş, 69 milyar dolar borcu var demek. Siyasi hayatımın son devrini yaşıyorum. Cumhurbaşkanı adayımız belli, Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu, 'güveniyor musun' diye sordular. Ben kendisi tanıdım, tanıdıktan sonra da güven telkin etti, ben kendisine güveniyorum, 'Cumhurbaşkanlığı makamına gelmesine de her türlü desteği veriyorum' dedim. Ülkemizi huzur içinde yaşanabilen bir yer haline getirmek istiyoruz. Önce ülkemizde zedelenen adalet mekanizmasını rayına oturtmak olacak. Rüşvet tamamen ortadan kalkacak. Sayın Cumhurbaşkanı itibar kazanabilmek için israf edebilirsiniz diyor. İtibar kazanmak için yaptığımız harcama kesinlikle haramdır. Şu an cumhurbaşkanı külliyede oturuyor. Keşke bir tane olsa. Yazlıkları var kışlıkları var. İnsanlar aldıkları ücretlerle geçinemezken siz nasıl saraylarda oturursunuz. Göreceksiniz, 2-3 seneye kalmadan ülkemizde işsizlik diye bir sorun yok olur gider" diye konuştu.

DAVUTOĞLU: BAHÇELİ´NİN TEHDİTLERİ BİZE SÖKMEZ

Ahmet Davutoğlu da mitingde yaptığı konuşmada, "Bahçeli 'onların hak ettiği müebbet hapis ya da mermidir' dedi. İlk defa bir siyasetçi tehdit ediyor. Ali Fuat Başgil´den ders almış, onu hocası olarak görmüş biri olarak söylüyorum. Bahçeli´nin tehditleri bize sökmez. 14 Mayıs´ta bu darbeci, vesayetçi, otoriter cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gidecek, yerine güçlendirilmiş parlamenter sistem gelecek. Erdoğan ve Ankara´daki iktidar sahipleri bilsinler, Türkiye´yi hiçbir terör örgütüne teslim etmeyeceğiz. Kendileri gibi düşünmeyen herkesi terörle suçlayanlara da fırsat vermeyeceğiz. Hiçbirimizin terörle iktisadını bulamazlar ama biz iktidara geldiğimizde açacağımız dosyalardan biri kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan´ı kim TRT´ye çıkardı olacak. Diyanet´i kapatacakmışız. Allah aşkını duydunuz mu bizden böyle bir şey. Kılıçdaroğlu´nun söylemediği şeyleri söyledi gibi anlatarak sizleri kandırmaya çalışıyorlar. 15 Temmuz´un baş faili olan bir paşanın ağabeyini Hollanda´ya Büyükelçi kim yaptı, Erdoğan? Senin damadın Berat Albayrak nerede okudu, FETÖ okullarında okudu. Size söz veriyoruz, hiçbir terör örgütüne nefes aldırmayacağız" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Samsun Ersin DEMİR-Emre ÖNCEL-Melih İlhan GÜN

2023-05-12 19:01:12



