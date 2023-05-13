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Otomobil, önündeki TIR'a çarptı: 4 yaralı

DHA

Otomobil, önündeki TIR'a çarptı: 4 yaralı


Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un Çarşamba ilçesinde otomobilin, önündeki TIR´a çarptığı kazada, 4 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun-Ordu kara yolunun Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisinde meydana geldi. Murat Ağmak´ın (31) kontrolünü yitirdiği 60 BP 771 plakalı otomobil, aynı yöne giden Erkan Sezen yönetimindeki 55 AIF 339 plakalı TIR´a arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Murat Ağmak ile yanındaki Mehmet Ağmak (59), Umut Ağmak (19) ve Salih Ağmak (52) yaralandı. Yaralılardan Murat ve Mehmet Ağmak Gazi Devlet Hastanesi´ne, Salih Ağmak Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne, Umut Ağmak ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Emre ÖNCEL
2023-05-13 15:30:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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