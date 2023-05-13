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Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un Çarşamba ilçesinde otomobilin, önündeki TIR´a çarptığı kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu kara yolunun Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisinde meydana geldi. Murat Ağmak´ın (31) kontrolünü yitirdiği 60 BP 771 plakalı otomobil, aynı yöne giden Erkan Sezen yönetimindeki 55 AIF 339 plakalı TIR´a arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Murat Ağmak ile yanındaki Mehmet Ağmak (59), Umut Ağmak (19) ve Salih Ağmak (52) yaralandı. Yaralılardan Murat ve Mehmet Ağmak Gazi Devlet Hastanesi´ne, Salih Ağmak Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne, Umut Ağmak ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Emre ÖNCEL

2023-05-13 15:30:12



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