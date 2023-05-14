Oy kullanmak için ambulansla sandığa geldi



Ersin DEMİR-Melih İlhan GÜN/SAMSUN, (DHA)-SAMSUN'un İlkadım ilçesinde hastanede tedavi gören Merdali Odabaş (79), ambulansla geldiği okulda oyunu kullandı.

Samsun Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi'nde miyopati tedavisi gören Merdali Odabaş, eşi Billur Odabaş (75) ile Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanmak için İl Sağlık Müdürlüğü ambulansıyla Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu'na getirildi. 1037 numaralı sandıkta oyunu kullanan Odabaş, "Hastaneden görevimizi yapmak için geldik. Vatana, millete hayırlı, uğurlu olsun" dedi. Odabaş, daha sonra yeniden ambulansla hastaneye götürüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Ersin DEMİR-Melih İlhan GÜN

2023-05-14 14:12:22



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