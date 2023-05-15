Eski milli futbolcular vekil seçildi



İbrahim CANBULAT/SAMSUN,(DHA)-ESKİ milli futbolcular Alpay Özalan AK Parti'den, Saffet Sancaklı MHP'den, Ünal Karaman ise İYİ Parti'den milletvekili seçildi.

Resmi olmayan kesin sonuçlara göre; 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde eski milli futbolcular da Meclis'e girdi. AK Parti'nin 2'nci Bölge 2'nci sıra milletvekili adayı Alpay Özalan, geçen dönem olduğu gibi bu dönem de TBMM'de olacak. MHP'nin Kocaeli 1'inci sıra milletvekili adayı Saffet Sancaklı da memleketindeki yarışı kazanıp, sandıktan çıktı. İYİ Parti'nin Konya 1'inci sıra adayı Ünal Karaman da Konya'da seçildi. Spor camiasının bazı isimleri ise vekil seçilemedi. AK Parti'nin Antalya 7'nci sıra milletvekili adayı eski futbol hakemi Kuddusi Müftüoğlu, İYİ Parti'nin Hatay 2'nci sıra milletvekili adayı eski milli futbolcu Gökhan Zan, CHP'nin Ankara 2'nci Bölge 4'üncü sıra milletvekili adayı milli tekvandocu İrem Yaman ise Meclis'e giremedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

2023-05-15 13:48:01



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