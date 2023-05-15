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Samsun´da AK Parti 5, CHP 2, MHP ve İYİ Parti 1'er milletvekili çıkardı

DHA

Samsun´da AK Parti 5, CHP 2, MHP ve İYİ Parti 1'er milletvekili çıkardı


Ersin DEMİR/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti 5, CHP 2, MHP ve İYİ Parti birer milletvekili kazandı.
Seçmen sayısının 1 milyon 24 bin 653 olduğu Samsun'da 915 bin 707 seçmen sandığa gitti. Samsun İl Seçim Kurulu'nun resmi olmayan kesin sonuçlarına göre, oyların 891 bin 296'sı geçerli sayıldı. AK Parti 377 bin 597, CHP 174 bin 916, MHP 127 bin 830, İYİ Parti ise 110 bin 35 oy aldı. Seçim sonuçlarına göre, AK Parti'den Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, CHP'den Murat Çan ve Mehmet Karaman (Saadet Partisi kontenjanı), MHP'den İlyas Topsakal ve İYİ Parti'den Grup Başkanvekili Erhan Usta milletvekili oldu. Samsun'da Cumhur İttifakı 554 bin 349 oy alırken, Millet İttifakı ise 284 bin 951 oy aldı.
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ MEHMET MUŞ
1982´de Trabzon Sürmene´de doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini İstanbul´da tamamladı. Lisans öğrenimini Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümü´nde tamamladıktan sonra Yüksek Lisans Eğitimi için yurt dışına çıktı. Washington State University School of Economic Sciences´de ekonomi alanında yüksek lisans yaptı. Doktora eğitimini Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Anabilim Dalında tamamladı. 24, 25, 26. ve 27. dönemlerde İstanbul milletvekilliği yaptı. 21 Nisan 2021 tarihinde Ticaret Bakanı oldu. Çok iyi düzeyde İngilizce biliyor, evli ve 2 çocuk babası.
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ÇİĞDEM KARAASLAN
1979 yılında Samsun'un Alaçam ilçesinde dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü´nü bitirdi. Ankara Üniversitesi´nde yüksek lisansını tamamladı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi´nde doktora çalışmasına devam ediyor. Siyasi hayatına 2005 yılında AK Parti Gençlik Kollarında başladı. 25, 26 ve 27. dönem Samsun milletvekili oldu. İyi derecede İngilizce bilen Karaaslan evli ve 2 çocuk annesi.
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ YUSUF ZİYA YILMAZ
1951 yılında Samsun'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Samsun'da tamamladıktan sonra, İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi'ni bitirdi. 18 Nisan 1999 yerel seçimlerinde Anavatan Partisi´nden büyükşehir belediye başkanı seçildi. Yılmaz, 3 dönem de AK Parti´den belediye başkanlığı yaptı. Evli olan Yusuf Ziya Yılmaz, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Samsun milletvekili oldu.
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ORHAN KIRCALI
1968 yılında Samsun'un Bafra ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bafra´da tamamladı. Bafra İmam Hatip Lisesi´nden birincilikle mezun oldu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 22 yıl serbest avukatlık yaptı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bafra Meslek Yüksekokulunda Ticaret Hukuku ve Borçlar Hukuku dersleri verdi. 26 ve 27. dönemde Samsun Milletvekili seçildi. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça biliyor. Evli ve 3 çocuk babası.
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ERSAN AKSU
Samsun´da 1972 yılında doğan Ersan Aksu, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Samsun´da serbest avukatlık yapan Aksu, 2 Ocak 2019 tarihinden beri sürdürdüğü AK Parti Samsun İl Başkanlığı görevinden istifa edip milletvekili adayı oldu. Ersan Aksu, evli ve üç çocuk babası.
CHP MİLLETVEKİLİ MURAT ÇAN
1968 yılında Samsun'un Terme ilçesinde doğdu. Genel cerrahi uzmanı olarak çeşitli hastanelerde görev yaptı. Murat Çan evli ve 4 çocuk babası.
CHP MİLLETVEKİLİ MEHMET KARAMAN
Mehmet Karaman, 1956 yılında Samsun´un Ladik ilçesinde doğdu. Karaman, Saadet Partisi Genel Başkanı merhum Başbakan Necmettin Erbakan´ın özel kalem müdürü olarak uzun yıllar görev yaptı. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Matematik Öğretmenliği mezunu. Saadet Partisi kontenjanından CHP listelerinden seçime girdi. Evli ve 3 çocuk babasıdır
MHP MİLLETVEKİLİ İLYAS TOPSAKAL
1970 yılında Samsun'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Samsun İmam Hatip Lisesi´nde tamamladı ve 1994'te Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi´nden mezun oldu. 2017 yılının Aralık ayında profesör unvanını aldı. 2018 Ocak ayından itibaren İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı başkanlığı görevini yürüten Topsakal, aynı zamanda Silivri Cezaevleri İzleme Komitesinde Başkan Yardımcısı. Topsakal, evli ve 2 çocuk babası.
İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ERHAN USTA
1966 tarihinde Samsun'un Havza ilçesinde doğdu. İlk, orta öğrenimini Havza'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu. 2015 seçimlerinde MHP Samsun milletvekili seçildi. 2 yıl süreyle MHP Grup Başkanvekilliği yaptı. 2019'da MHP'den ihraç edildi. 9 Eylül 2020 tarihinde İYİ Parti'ye katıldı. Erhan Usta evli ve 3 çocuk babası. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Samsun Ersin DEMİR
2023-05-15 17:10:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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