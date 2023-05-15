Şampiyon Samsunspor, sezonun son antrenmanını yaptı



Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)Spor Toto 1'inci Lig´de şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig´e yükselen Yılport Samsunspor, ligin 37'nci haftasında kendi sahasında oynayacağı Bodrumspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Spor Toto 1'inci Lig´de 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Samsunspor, Bodrumspor karşılaşmasından da en az 1 puan alması durumunda 78 puanla Başakşehir´e ait olan 1'inci Lig´de en fazla puan toplama rekorunu da 79 puanla kırmış olacak. Yarın saat 17.00´de 19 Mayıs Stadyumu´nda oynanacak olan karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılarını ise Esat Sancaktar ve Mustafa Sönmez yapacak.

SAMSUNSPOR SON ANTRENMANINI YAPTI

Ligin son haftasında deprem nedeniyle ligden çekilen Yeni Malatyaspor maçından hükmen galip ayrılacak olan Samsunspor, sezonun son antrenmanını yaptı. Futbolcular, antrenman sonunda kulüp çalışanlarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ

2023-05-15 19:21:13



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