Yılport Samsunspor - Bodrumspor: 0-1

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) -
STAT : 19 Mayıs
HAKEMLER : Erkan Özdamar, Esat Sancaktar, Mustafa Sönmez
YILPORT SAMSUNSPOR: Szumski, Mücahid, Yusuf Abdioğlu, Bennasser, Zeki (Dk.15 Celil), Barış (Dk.73 Ahmet Sagat), Yusuf Emre, Soner Aydoğdu (Dk.46 Soner Gönül), Osman (Dk.46 Muhammet Ali Özbaskıcı), Fofana (Dk.46 Ali Ülgen), Tanque
BODRUMSPOR: Sousa, Erkan (Dk.88 Yekta Kurtuluş), Süleyman, Samet, Kenan (Dk.82 Aminu Umar), Omar, Musah, Ali, Gökdeniz (Dk.90+4 Dever Orgill), Celal (Dk.82 Hakan Özmert), Cenk
GOLLER: Dk.31 Gökdeniz Bayrakdar (Bodrumspor)
SARI KARTLAR: Yusuf Abdioğlu, Muhammet, Yusuf Emre (Yılport Samsunspor) Süleyman Bayrakdar (Bodrumspor)
Spor Toto 1'inci Lig´in 37'nci haftasında Yılport Samsunspor, Bodrumspor'a 1-0 mağlup oldu. Maç öncesi Samsunspor, şampiyonluk kupası ile sahada tur attı.
6´ncı dakikada Tanque´nin pasıyla buluşan Osman´ın ceza sahası içerisinden kaleye çektiği şutu kaleci son anda ayaklarıyla çıkardı.
31´inci dakikada ani gelişen Bodrumspor atağında Gökdeniz Bayrakdar´ın kaleye çektiği şutta top ağlarla buluştu: 0-1.
33´üncü dakikada Soner Aydoğdu´nun pasıyla buluşan Celil´in ceza sahası dışından kaleye çektiği sert şutta kaleci Sousa topu iki hamlede kurtardı.
47´nci dakikada Muhammet´in pasıyla buluşan Tanque´nin kaleye çektiği şutta top az farkla yandan auta çıktı.
67´nci dakikada Muhammet´in ceza sahasına yaptığı ortada Soner´in indirdiği topa gelişine vuran Barış´ın şutunda top az farkla yandan auta çıktı.
DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ
2023-05-16 19:49:28
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