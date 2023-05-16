Yılport Samsunspor - Bodrumspor: 0-1

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Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) -

STAT : 19 Mayıs

HAKEMLER : Erkan Özdamar, Esat Sancaktar, Mustafa Sönmez

YILPORT SAMSUNSPOR: Szumski, Mücahid, Yusuf Abdioğlu, Bennasser, Zeki (Dk.15 Celil), Barış (Dk.73 Ahmet Sagat), Yusuf Emre, Soner Aydoğdu (Dk.46 Soner Gönül), Osman (Dk.46 Muhammet Ali Özbaskıcı), Fofana (Dk.46 Ali Ülgen), Tanque

BODRUMSPOR: Sousa, Erkan (Dk.88 Yekta Kurtuluş), Süleyman, Samet, Kenan (Dk.82 Aminu Umar), Omar, Musah, Ali, Gökdeniz (Dk.90+4 Dever Orgill), Celal (Dk.82 Hakan Özmert), Cenk

GOLLER: Dk.31 Gökdeniz Bayrakdar (Bodrumspor)

SARI KARTLAR: Yusuf Abdioğlu, Muhammet, Yusuf Emre (Yılport Samsunspor) Süleyman Bayrakdar (Bodrumspor)

Spor Toto 1'inci Lig´in 37'nci haftasında Yılport Samsunspor, Bodrumspor'a 1-0 mağlup oldu. Maç öncesi Samsunspor, şampiyonluk kupası ile sahada tur attı.

6´ncı dakikada Tanque´nin pasıyla buluşan Osman´ın ceza sahası içerisinden kaleye çektiği şutu kaleci son anda ayaklarıyla çıkardı.

31´inci dakikada ani gelişen Bodrumspor atağında Gökdeniz Bayrakdar´ın kaleye çektiği şutta top ağlarla buluştu: 0-1.

33´üncü dakikada Soner Aydoğdu´nun pasıyla buluşan Celil´in ceza sahası dışından kaleye çektiği sert şutta kaleci Sousa topu iki hamlede kurtardı.

47´nci dakikada Muhammet´in pasıyla buluşan Tanque´nin kaleye çektiği şutta top az farkla yandan auta çıktı.

67´nci dakikada Muhammet´in ceza sahasına yaptığı ortada Soner´in indirdiği topa gelişine vuran Barış´ın şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ

2023-05-16 19:49:28



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