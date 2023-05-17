Samsun'da Türk Yıldızları'ndan prova uçuşu

İbrahim CANBULAT/SAMSUN,(DHA)SAMSUN´da 19 Mayıs Atatürk´ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı´nda gösteri yapacak olan Türk Yıldızları'nın 1 saatlik prova uçuşu ilgiyle izlendi.
19 Mayıs Atatürk´ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında kente gelen Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibi, bugün bir prova uçuşu yaptı. 19 Mayıs gösterileri öncesi Samsun semalarında yaklaşık bir saatlik uçuş gerçekleştiren Türk Yıldızları´nın gösterisini kentin farklı bölgelerinde heyecanla takip edenler, cep telefonlarıyla da bu anı ölümsüzleştirdi. Türk Yıldızları, hava koşulları uygun olursa 19 Mayıs'ta Samsun´da gösteri uçuşu yapacak. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT
2023-05-17 16:21:03
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