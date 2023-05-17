Samsun'da '1919 metre bayrak yürüyüşü' düzenlendi



Ersin DEMİRMelih İlhan GÜN/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında '1919 metre bayrak yürüyüşü' düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bugün, şehirde 1919 metre bayrak yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Onur Anıtı önünden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Caddesi'nin ardından, Lise Caddesi'nde devam etti. 19 Mayıs Lisesi Mezunları Hava Merasim Bölüğü'nün eşlik ettiği, öğrencilerin ve vatandaşların taşıdığı 1919 metrelik Türk bayrağı, daha sonra İstiklal Caddesi'nden geçirilerek 19 Mayıs Bulvarı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na getirildi. Bayrak yürüyüşü, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı'nın müzik dinletisi ile son buldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Ersin DEMİRMelih İlhan GÜN

2023-05-17 19:32:04



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