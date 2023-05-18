Husumetlilerinin arkadaşını silahla kaçırıp tehdit eden 3 şüpheli, gözaltına alındı



Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, para meselesi yüzünden husumetli oldukları Mert U.'ya (19) ulaşabilmek için yakın arkadaşı İ.D.'yi silah zoruyla kaçırıp tehdit ve darbettiği öne sürülen İ.D. (21), M.D. (22) ve E.A. (28) gözaltına alındı.

Olay, salı akşamı, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İ.D., M.D. ve E.A., para meselesi nedeniyle husumetli oldukları Mert U.'ya ulaşabilmek için yakın arkadaşı İ.D.'yi silah zoruyla kaçırıp darbetti. Şüpheliler, kendi evlerine götürdükleri İ.D.'yi, 'Mert U.'yu ara buraya gelsin' diye tehdit etti. Mahalleli, şüphelilerin, ellerindeki silahla birini zorla eve soktuklarını görüp durumu polise bildirdi. Adrese giden İlkadım Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Evdeki aramalarda, 1 tabanca ve 1 otomatik tüfek ele geçirildi.

Şüphelilerin sorgusu sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-05-18 12:22:51



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