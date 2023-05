Bandırma Gemi Müze'yi 4,5 ayda 45 bin kişi ziyaret etti

İbrahim CANBULAT/SAMSUN, (DHA)GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 silah arkadaşıyla Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a geldiği Bandırma Vapuru'nun replikası olan Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'ni 2023 yılının ilk 4,5 ayında 45 bin kişi ziyaret etti. Son 5 yılda ise toplam ziyaretçi sayısı 1 milyon 660 bine ulaştı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 silah arkadaşıyla birlikte 19 Mayıs 1919'da İstanbul'dan Samsun'a geldiği Bandırma Vapuru'nun birebir replikası olan Bandırma Gemi Müze, her yıl on binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'ni ziyaret edenlerin sayısı son günlerde arttı. Samsun Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan müze, 'Milli Mücadele' ruhunu yaşamak isteyenlerin ilgisini çekiyor. 2001'de yapılan ve 18 Mayıs 2003 yılında da müze olarak hizmete giren Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'ni 2023'ün ilk 4,5 ayında 45 bin kişi ziyaret etti. Son 5 yılda ziyaretçi sayısı ise 1 milyon 660 bine ulaştı.

'TARİHİ MİSYONU BAKIMINDAN ÇOK ÖNEMLİ'

Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'nin Sorumlusu Sanat Tarihçisi Ayhan Çırak, "Burası Samsun'un en fazla ziyaret çeken noktalarından birisi. Müzemizi 2023'ün ilk 4,5 ayında 45 bin kişi ziyaret etti. 2018-2023 döneminde ziyaret edenlerin toplam sayısı ise 1 milyon 660 bine ulaştı. Mayıs ayına kadar olan dönem, biraz daha sakin geçirdiğimiz dönemler ancak özellikle 19 Mayıs'la birlikte ziyaretçi sayımızda artış yaşanıyor. Yalnızca Samsun halkı değil, Türkiye'nin her yerinden binlerce, milyonlarca insanımız müzemizi ziyaret ediyor. Burası Milli Mücadele'nin ilk adımının atıldığı nokta. Bu manası bakımından, tarihi misyonu bakımından Türkiye'nin en önemli müzelerinden biridir. Ziyaretçilerimiz geldiklerinde o anı hissediyorlar. Ziyaretçilerimizin duygulandıklarına, milli hislerinin kabardığına şahit oluyoruz" diye konuştu.

'İSTİKLALİN VE İSTİKBALİN KENTİ SAMSUN'

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise "Bandırma Vapuru'nun bundan 104 yıl önce İstanbul'dan Samsun'a getirdiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bir ülkenin tarihini değiştirmiştir. Bu anlamda önemi büyüktür. İstiklalin ve istikbalin kenti olan Samsun'u ziyaret eden herkesin ilk uğradığı yerlerin başında Bandırma Gemi Müze gelmektedir. Burayı ziyaret eden genç yaşlı her yaş grubundan vatandaşlarımız, 'Milli Mücadele' ruhunu hissedip, Türkiye'nin kuruluşuna giden süreci, sergilenen eserleri görerek adeta yaşayabilecekler" dedi.

SANAL OLARAK GEZİLEBİLİYOR

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Sabancı Vakfı iş birliğiyle yapılan çalışmayla Bandırma Gemi Müze, sanal olarak da gezilebiliyor. www.samsun.bel.tr ve www.sabancivakfi.org adreslerinden Bandırma Gemi Müze sanal olarak ziyaret edilebiliyor.

ATATÜRK'ÜN BEYLİK TABANCASI SERGİLENİYOR

Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'nde, Atatürk'ün doğum gününü 19 Mayıs olarak kabul ettiğine dair belgenin sureti bulunuyor. Lozan Barış Antlaşması'nın 1923 yılı Osmanlıca orijinal baskısı ise müzenin en önemli tarihi belgelerinden birini oluşturuyor.

Görev talimatnamesi, İngiliz Vizesi, Karargah Heyetini içeren belgeler üzerinden tarihsel bir yolculuğun gerçekleştirildiği müzede ayrıca Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a vardığını bildiren telgrafı ve Havza, Amasya, Erzurum yolculuklarına dair önemli vesikalar sergileniyor. Sergi salonunda ayrıca Atatürk'e ait orijinal Belçika yapımı Nagant marka beylik tabancası Dolmabahçe Sarayı'nda ve Savarona Yatı'nda giymiş olduğu kıyafetlerin replikaları da yer alıyor.

ATATÜRK'ÜN YAZDIĞI 14 KİTAP BULUNUYOR

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının Samsun basınına yansımaları, Samsun'da gerçekleştirilen yas törenleri, Atatürk'ün vefat raporu, vasiyetnamesi ve vasiyetnamenin noter onayı Cumhuriyet arşivinden alınan suretlerinin de sergilendiği müzede, ulu önderin yaşamı boyunca kaleme aldığı 14 kitaptan örnekler yer alıyor. Bandırma Vapuru'nun çıkış alanı olan arka güverte kısmında, tefriş salonu olarak isimlendirilen kamara yer alıyor. İçerisinde 5 heykel bulunan bu kamarada Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bir toplantı anı canlandırılıyor. Gemi Kaptanı, Yardımcısı ve Katibi temsilen heykellerinin yer aldığı geminin orta bölümündeki Kaptan Köşkü'nde pusula, hız kontrol paneli, denge pusulası gibi pek çok eser yer alıyor.

35 BİN METREKARE ALANA SAHİP

Ön güvertede yer alan ve 1 kamara olarak düzenlenen Atatürk'ün Savarona Yatı'ndaki yatak odasına benzer şekilde dizayn edilmiş odada, ceviz ağacından üretilmiş 1900'lü yıllara ait sandalye, karyola ve komodinler bulunuyor. Yatak odasının hemen karşı çaprazından inilen alanda geminin ambar kısmı yer alıyor. 35 bin metrekare alana kurulmuş olan Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi bünyesinde; Çanakkale Savaşı ve düşmanın İzmir'den denize dökülüşünü temsil eden Türkiye'nin en uzun seramik rölyefleri, Samsun ve çevre ilçelerinden, İstiklal Savaşı'nda kaybettiğimiz 1200 şehidimizin yer aldığı şehitler yazıtı, Milli Mücadele'yi anlatan 10 adet bronz rölyef ve yedi figürlü Milli Kurtuluş Anıtı bulunuyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

2023-05-18 14:27:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.