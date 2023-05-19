Aynı yöne giden otomobiller çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

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Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da otomobilin, önünde giden bir başka otomobile çarptığı kazada, aynı aileden 1´i çocuk, 4 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında İlkadım ilçesi Toybelen mevkisinde meydana geldi. Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan Okan Uludoğan (37) yönetimindeki 55 AIF 362 plakalı otomobil, aynı yöne giden İbrahim Çubuk´un (36) kullandığı 34 AG 805 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çubuk´un kullandığı otomobil, savrulup yaklaşık 240 metre sürüklenerek yoldan çıkıp takla attı.

Kazada, otomobil sürücüsü İbrahim Çubuk, eşi Kiraz Çubuk (34), kızları 5 yaşındaki Zeynep Lina Çubuk ile ablası Emine Ocak (45) hayatını kaybetti, yeğeni Selahattin Ocak (33) ile diğer araç sürücüsü Okan Uludoğan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Okan Uludoğan´ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

İbrahim Çubuk´un ailesiyle birlikte Sakarya´dan Ordu´nun Ünye ilçesine gittiği belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Emre ÖNCEL

2023-05-19 09:57:56



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