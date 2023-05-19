İki grup arasında 'Niye yan baktın' kavgası: 7 yaralı

Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da iki grup arasında çıkan 'yan bakma' kavgasında 7 kişi yaralandı.
İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi´nde yolda yürüyen iki grup arasında yan bakma bahanesiyle önce tartışma, ardından kavga çıktı. Kavgada M.İ (29), N.K.'yi (24) kasığından bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, taraflara biber gazıyla müdahale etti. Kavga sırasında tarafları ayırmaya çalışan bir esnaf da yaralandı.
Yaralı esnaf ile M.İ., N.K. (24), B.İ. (32), Y.İ. (55), C.S.K. (25) ve M.Y. (24) hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan 6 kişi, tedavilerinin ardından gözaltına alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL
2023-05-19 10:13:52
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