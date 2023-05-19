Adriyatik'te batan gemiden çıkan çiniler yeniden üretiliyor



Melih İlhan GÜN/ SAMSUN, (DHA)HIRVATİSTAN'ın Dubrovnik şehri açıklarında 2006'da bulunan, 15'inci yüzyıl 3'üncü Murad dönemine tarihlenen batık gemideki çinilerin analazi yapılarak, Samsun Olgunlaşma Enstitüsü tarafından, döneminin karakteristik özelliklerini yansıtan çiniler üretildi. Usta öğretici Serdar Güngör, "2 yıldır 'Tarihin İzleri' projesi üzerinde çalışıyoruz. Gemiden çıkan İznik çinilerinin desen analizlerini ve düzenlemelerini yaptıktan sonra asıllarına uygun olarak yeniden ürettik. O gemiden çıkarılan motiflerden hala onlarca çini ürünü yapabiliriz" dedi.

Adriyatik Denizi'nde battığı belirtilen Osmanlı ticaret gemisinden çıkarılan antika kalıntılar, Samsun Olgunlaşma Enstitüsü tarafından çini motifleri olarak işlendi. Adriyatik Denizi'nin derinliklerinde yüzyıllardır saklı kalan el işi motifleri tekrar hayata geçirdiklerini vurgulayan Olgunlaşma Enstitüsü usta öğreticisi Serdar Güngör, "Atölyemizde 'Geleneksel Sıraltı Tekniği' ile çini üretimi yapıyoruz. 5 arkadaşımızla bu çalışmaları yürütüyoruz. 2 yıldır 'Tarihin İzleri' projesi üzerinde çalışıyoruz. Osmanlı'nın Balkanlarda yaptığı çalışmalarda tarihi yapılar, camiler, medreselerdeki geleneksel sanatlara dair araştırmaları yapıp desen analizlerini çıkartarak bunları çini ürünlere aktarıyoruz. Bu proje dahilinde yaptığımız araştırmalar sırasında Hırvatistan'ın Dubrovnik açıklarında 2006 yılında batan geminin içinde bulunan İznik çinilerine ulaştık. Desen analizlerini ve düzenlemelerini yaptıktan sonra asıllarına uygun olarak yeniden üretimini gerçekleştirdik" dedi.

'DENİZİN 46 METRE DERİNLİĞİNDEN ÇIKAN HAZİNE'

3´üncü Murad dönemine ait olduğu ve ticari gemi olarak faaliyet gösterdiği düşünülen geminin kalıntılarının, 2006'da, denizin 46 metre derinliğinden, Hırvat Koruma Enstitüsü tarafından çıkarıldığını belirten Göngör, "Biz, gemiden çıkarılan ürünlerin yüzlerce yıl su altında kaldıktan sonra oluşan deformasyonlarını da göz önüne alarak bu üretimi yaptık. 39 ile 46 metre civarından bir derinlikten dalış ekipleri tarafından 2006 yılında çıkarılmış bu tarihi eserler. Enstitümüzdeki çini atölyemizde bu ürünleri hayata geçirdikten sonra aynı zamanda da sergilemeye başladık. Buraya ziyarete gelen vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Biz bu çalışmaya 2 yıldır devam ediyoruz, sergiliyoruz ama çalışmamız hala bitmiş değil. O gemiden çıkarılan motiflerden hala onlarca çini ürünü yapabiliriz" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Samsun / Merkez Melih İlhan GÜN

2023-05-19 10:40:21



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