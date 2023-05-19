Samsun'da 19 Mayıs coşkusu



Emre ÖNCEL-Ersin DEMİR-Melih İlhan GÜN/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, coşkuyla kutlandı. Tütün İskelesi'ndeki kutlamalarda, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a gelişini temsilen Türk bayrağı, deniz subayları tarafından kara subaylarına teslim edildi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kurtuluş Yolu'nda Bandırma Vapuru'nu simgeleyen ve o dönem 'Tütün İskelesi' olarak bilinen yerde inşa edilen alanda, tören düzenlendi. Törene Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Bahadır ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan ve bölge halkı katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da karaya çıkışı sembolize edilirken; Türk bayrağı, 1 deniz subayı, 2 deniz eri ve 2 piyade askeri tarafından taşınıp karaya çıkarıldı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, törende yaptığı konuşmada, "Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının ve Milli Mücadele'yi başlatışının 104'üncü yıl dönümünü kutlamanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. 19 Mayıs 1919 tarihi milletimizin makus tarihini değiştirerek özgür bir millet olarak tarih sahnesinde yer almamızı sağlayan ölüm değil dönüm noktası olmuştur. Bundan 104 yıl önce Bandırma Vapuru'yla tam da bu noktadan Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, ebediyete kadar hür yaşayacak olan milletimiz için kurtuluş meşalesini yakmıştır. Şimdi o tarihi anı yeniden yaşıyormuşçasına coşku ve gururla, şanlı Türk bayrağımızı temsili olarak karaya çıkartıyor ve geleceğimizin teminatı olan gençliğimize teslim ediyoruz. Vatan topraklarımızın üzerinde ilelebet gururla dalgalanacak olan şanlı bayrağımız, gelecek nesillerimize ilham vermeye devam edecektir" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL Ersin DEMİR Melih İlhan GÜN

2023-05-19 11:35:07



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