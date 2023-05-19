Türk Yıldızları ve SoloTürk'ten Samsun'da nefes kesen gösteri

Ersin DEMİREmre ÖNCELMelih İlhan GÜN/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında; Türk Yıldızları ve SoloTürk gösterisi nefes kesti. On binlerce kişi gösterileri büyük bir ilgiyle izledi.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ile SoloTürk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'da muhteşem bir gösteriye imza attı. Gösteri, kentin farklı bölgelerinden on binlerce kişi tarafından takip edildi. Gösteriyi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ile vatandaşlar izledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Ersin DEMİR-Emre ÖNCEL-Melih İlhan GÜN
2023-05-19 19:02:26
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