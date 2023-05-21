Samsun'da 19 Mayıs Yarı Maratonu koşuldu



Ersin DEMİR / SAMSUN, (DHA)Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında '19 Mayıs Yarı Maratonu' koşuldu.Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 104'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında yarı maraton düzenlendi. 18-70 yaş arası 48'i kadın 248 kayıtlı sporcunun katıldığı maraton, Fuar Caddesi'nden start aldı. Fuar Caddesi, Batı Park, Atakum Golf Kulübü, Atatürk Bulvarı'ndan koşulup Olimpik Yüzme Havuzu'nda geri dönüş yapılarak başlangıç noktasına kadar devam eden 21 kilometrelik parkurda, sporcular derece elde edebilmek için yarıştı.

DERECEYE GİREN SPORCULARA ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci'nin işaretiyle başlayan yarış sonucunda, erkeklerde Ankara Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü Takımı sporcusu Hüseyin Can, 1:05:32'lik derecesi ile birinci oldu. Ayetullah Aslanhan 1:05:52 ile ikinci olurken, 1:07:21'lik derecesi ile Mahsum Değer üçüncülüğü elde etti.

Kadınlarda ise Derya Kunur 1:14:48 ile maratonu birinci sırada tamamladı. Yonca Kutluk, 1:17:03 ile ikinci, Dilek Öztürk ise 1:23:27'lik derecesi ile üçüncü sırada yer aldı. Takımlarda ise, Ankara Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü birincilik kupasını kazandı. Mardin Kızıltepe Spor Lisesi Spor Kulübü ikinci, Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ise üçüncü oldu.

İlkadım Atletizm Stadı'nda düzenlenen ödül töreninde ferdi branşlarda da dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Ayrıca, tüm branşlarda dereceye giren sporculara Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından tam altın hediye edildi.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, "19 Mayıs Yarı Maratonu´nda 21 kilometreyi başarıyla koşan sporcularımızı tebrik ediyoruz. Katılan tüm sporculara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Güzel bir organizasyon ile yarı maratonu tamamladığımız için mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

DHA-Spor Türkiye-Samsun Ersin DEMİR

2023-05-21 15:49:40



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