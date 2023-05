Bakan Muş'tan Samsun´da kitap kafe ve kütüphane inşaatında inceleme

İbrahim CANBULAT/SAMSUN,(DHA) - TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren kitap kafe ve kütüphane projelerinin inşaatlarını inceleyerek, "İki projede Samsun´a değer katacak. Her yaş grubundan vatandaşımıza ama özellikle gençlerimize hitap eden güzel çalışmalar gerçekleştiriliyor" dedi.

Ticaret Bakanı ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Atakum, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Muş, kentte yapımı süren projeleri de yerinde inceleyerek bilgi aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir´in de eşlik ettiği Bakan Muş, muhtarların ve vatandaşların sorunlarını dinleyip, tek tek not aldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Atakum ilçesinde yapımı süren `Şehir Kütüphanesi´ ve `Kitap Kafe ve Millet Kıraathanesi´ projelerini yerinde inceleyen Bakan Muş, "Şehrimiz için çok güzel iki projenin inşaatı devam ediyor. Samsun için çok güzel yatırımlar. İki projede Samsun´a değer katacak. Her yaş grubundan vatandaşımıza ama özellikle gençlerimize hitap eden güzel çalışmalar gerçekleştiriliyor" dedi.

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜKLERİNDEN BİRİ OLACAK'

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, iki projenin son durumu ile ilgili Bakan Muş´a bilgi vererek, "Türkiye´nin en büyüklerinden biri olacak Şehir Kütüphanesi 27 bin 570 metrekare alanda, yeni nesil modern bir kütüphane olacak. 7/24 açık olacak ve en az 4 çeşit çorba aralıksız burada ücretsiz olarak verilecek. `Kitap Kafe ve Millet Kıraathanesi' projemizde özelikle gençler tarafından merakla takip ediliyor. 5 bin 727 metrekare alana inşa edilen projede 3 katlı bir kütüphane, 3 katlı bir sergi salonu, 2 katlı bir kafe restoran ve mescit yer alacak. Gençlerimizin yaşamına dokunacak bir projeyi hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

