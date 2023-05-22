Borcunu ödemeyen müşterisini satırla yaralayan kasap, yakalandı

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Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da arkadaşlarıyla mangal yapmak için aldığı etin parasını ödemeyen Murat Ö.'yü (22) satırla bileğinden yaralayıp, kaçan kasap Cemal Ö., (33) yakalandı.

Olay, 11 Mayıs gecesi Atakum ilçesi Yenimahalle Mahalle Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Kasap dükkanı işleten Cemal Ö., bir süre önce arkadaşlarıyla mangal yapmak için aldığı etin parasını ödemeyen Murat Ö. ile telefonda konuşup, buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Cemal Ö., satırla Murat Ö.´yü sol bileğinden yaralayarak, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürülen Murat Ö., 1 haftalık tedavinin ardından taburcu oldu.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Cemal Ö.´yü bugün yakalayarak gözaltına aldı. Cemal Ö.´nün emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-05-22 12:53:56



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