Samsunspor´da sezonun özeti



Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)SPOR Toto 1. Lig´de maç başı 2 puan ortalamasının üstünde ligi 78 puanla lider bitiren Samsunspor´da bu sezon 32 farklı isme forma şansı verildi.

Samsunspor 36 haftalık Spor Toto 1. Lig´i 78 puanla lider tamamladı. Ligin bitimine 6 hafta kala Süper Lig´e çıkmayı garantileyen kırmızı-beyazlılar, Başakşehir´in 2013 2014 yılında 1. Lig´de 78 puanla kırdığı rekoru egale etti.

EN FAZLA FORMA GİYEN OYUNCU JAKUB SZUMSKİ

Samsunspor´da sezon içerisinde tüm resmi maçlarda toplam 32 oyuncu süre aldı. Kaleci Jakup Szumski 36 maçın 33´ünün tamamında 90 dakika sahada kalarak en çok süre alan oyuncu olarak dikkat çekti. Szumski´yi 31´er maçta forma şansı bulan Zeki Yavru ve Alim Öztürk, 29´ar maçta forma giyen Celil Yüksel, Osman Çelik ve Douglas Tanque, 27´şer maçta forma giyen Ahmet Sağat ve Gaetan Laura takip etti.

DOUGLE TANQUE 29 MAÇTA 17 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ

Kırmızı-beyazlılarda en fazla gol atan oyuncular 15 golle Douglas Tanque oldu. Douglas Tanque, süre aldığı 29 maçta 15 gol ve 2 asistlik katkı vererek, takımının şampiyonluğuna katkıda bulundu. Gaetan Loamba Laura 15, Ahmet Sağat ve Moryke Fofana 6, Osman Çelik, Alim Öztürk ve Ali Ülgen 3 gol kaydederken, Zeki Yavru, Yusuf Abdioğlu, Kadeem Harris ve Soner Aydoğdu da 2´şer golle takımına katkı verdi.

Kırmızı-beyazlılarda en fazla gol pası veren oyuncu ise 5 asist ile Cihan Kahraman oldu. Zeki Yavru, Yusuf Emre Gültekin ve Moryke Fofana 4, Ali Kaan Güneren, Ahmet Sağat ve Gaetan Loamba Laura 3, Ali Ülgen, Kadeem Harris ve Douglas Tanque 2´şer asist yaparak takımına katkı sağladı.

2 FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK

Samsunspor kadrosunda bulunan 2 futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Antonio Manuel Fernandes Mendes (Tomane) ve Polat Yaldır'ın sözleşmeleri, 31 Mayıs 2023 tarihi itibariyle sona erecek. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ

2023-05-22 14:41:04



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