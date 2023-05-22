Borcunu ödemeyen müşterisini satırla yaralayan kasap, yakalandı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Samsun´da arkadaşlarıyla mangal yapmak için aldığı etin parasını ödemeyen Murat Ö.'yü satırla bileğinden yaralayan Cemal Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-05-22 16:32:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.