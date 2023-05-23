Samsun'da 16 adrese uyuşturucu operasyonu : 13 gözaltı

Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde güvenlik güçleri tarafından 16 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.
Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Merkez JASAT ekiplerince uyuşturucu madde sattığı iddia edilen şüphelilere ait 16 ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 6 gram metamfetamin, 3 gram kubar esrar, uyuşturucu kullanmaya yarayan düzenekler, 47 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve 70 mermi ele geçirildi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Emin COŞKUNDERE
2023-05-23 20:36:02
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