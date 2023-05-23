Anadolu Efes U14 Takımı, namağlup Türkiye şampiyonu



İbrahim CANBULAT/SAMSUN,(DHA) -

SALON: Yeni Yaşar Doğu

HAKEMLER: Murat Buğra Çağatay Savaş, Hüseyin Söylemezoğlu,

FENERBAHÇE: Kerem Sertakar 5, Kaan Belgutay 19, Dağhan Kaan Şahin, Can Şansan 11, Ömer Yusuf Şık 22, Yiğit Efe Albayrak, Rüzgar Öpçün, Sarp Kaya Arda 8, Arda Aslan

ANADOLU EFES: Demir Öztürk 8, Darius Karutasu 11, Ege Özkaraduman 10, Ömer Kutluay 36, Emir Saygı, Ahmet Doruk Öztaş 5, Soner Kayra İğret, Kerem Arslan, Emin Batuhan Ayar, Görkem Gökbağ 4 Kerem Yıldız 6

1'İNCİ PERİYOT: 15-24

İLK YARI: 34-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 48-63

Samsun'da düzenlenen U14 Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası finalinde Fenerbahçe´yi 80-65 mağlup eden Anadolu Efes namağlup şampiyon oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen U14 Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası Samsun´da sona erdi. Samsun´un Tekkeköy ilçesinde organize edilen ve bir haftadan bu yana devam eden turnuvanın finalinde, Fenerbahçe ile karşılaşan Anadolu Efes, rakibini 80-65 mağlup ederek şampiyon oldu. Finalleri namağlup tamamlayan Efes ilk devreyi de 40-34 önde kapadı. Finalin en skorer ismi ise 36 sayı atan Ömer Kutluay oldu.(DHA)DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

2023-05-23 20:49:18



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