Anadolu Efes U14 Takımı, namağlup Türkiye şampiyonu

İbrahim CANBULAT/SAMSUN,(DHA) -
SALON: Yeni Yaşar Doğu
HAKEMLER: Murat Buğra Çağatay Savaş, Hüseyin Söylemezoğlu,
FENERBAHÇE: Kerem Sertakar 5, Kaan Belgutay 19, Dağhan Kaan Şahin, Can Şansan 11, Ömer Yusuf Şık 22, Yiğit Efe Albayrak, Rüzgar Öpçün, Sarp Kaya Arda 8, Arda Aslan
ANADOLU EFES: Demir Öztürk 8, Darius Karutasu 11, Ege Özkaraduman 10, Ömer Kutluay 36, Emir Saygı, Ahmet Doruk Öztaş 5, Soner Kayra İğret, Kerem Arslan, Emin Batuhan Ayar, Görkem Gökbağ 4 Kerem Yıldız 6
1'İNCİ PERİYOT: 15-24
İLK YARI: 34-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 48-63
Samsun'da düzenlenen U14 Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası finalinde Fenerbahçe´yi 80-65 mağlup eden Anadolu Efes namağlup şampiyon oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen U14 Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası Samsun´da sona erdi. Samsun´un Tekkeköy ilçesinde organize edilen ve bir haftadan bu yana devam eden turnuvanın finalinde, Fenerbahçe ile karşılaşan Anadolu Efes, rakibini 80-65 mağlup ederek şampiyon oldu. Finalleri namağlup tamamlayan Efes ilk devreyi de 40-34 önde kapadı. Finalin en skorer ismi ise 36 sayı atan Ömer Kutluay oldu.(DHA)DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT
2023-05-23 20:49:18
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